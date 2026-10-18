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«Tiene una infección y una lesión de cadera»: Un directivo del Bayern de Múnich explica por qué Vincent Kompany no atendió a los medios tras la goleada por 6-1 al Leipzig
Kompany, de baja por problemas de salud
El director deportivo del Bayern, Max Eberl, tuvo que sustituir a Kompany ante los medios después del partido, tras una noche extraordinaria en el Allianz Arena. Mientras el Bayern, campeón récord, arrollaba al Leipzig en un encuentro sin apenas oposición, el hombre al mando tenía dificultades evidentes. El ex capitán del Manchester City no mostró su habitual energía y pasó todo el partido en el banquillo, en lugar de recorrer su zona técnica.
El entrenador, de 40 años, había estado enfermo durante toda la preparación de este importante encuentro. Eberl reveló el alcance de sus problemas físicos y confirmó que la combinación de varios factores le había impedido atender sus compromisos habituales ante las cámaras. El director explicó la situación y detalló los problemas médicos que había sufrido el técnico en los días previos al partido. «Tuvo una infección toda la semana y luego una lesión deportiva en la cadera», declaró Eberl para aclarar por qué Kompany no compareció ante la prensa, según recoge Sky Germany.
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El cuerpo técnico da un paso al frente
Al no poder dirigir al equipo desde la banda, Kompany dejó esa responsabilidad en manos de sus asistentes, que se aseguraron de que el plan táctico se ejecutara a la perfección. Aaron Danks y Rene Maric asumieron las labores de dirección durante el partido, un relevo que, a juzgar por el resultado final, se produjo sin contratiempos. Este trabajo conjunto fue motivo de orgullo para la directiva del club y puso de manifiesto la solidez del cuerpo técnico reunido actualmente en Múnich.
Eberl elogió cómo gestionó la situación el cuerpo técnico y señaló que las limitaciones físicas del entrenador no alteraron el ritmo del equipo sobre el terreno de juego. «Cuando el cuerpo no responde, también hay que aceptarlo», comentó Eberl en la rueda de prensa posterior al partido. «Los entrenadores asistentes sabían exactamente qué hacer y los chicos también. Por eso pudo estar sentado tranquilamente en el banquillo».
Dominio pese al drama en el banquillo
Sobre el terreno de juego, la preocupación por la salud del entrenador no impidió que el Bayern firmara una de sus mejores actuaciones de la temporada. Un triplete de Luis Diaz ayudó al equipo a recuperar el liderato de la Bundesliga. La victoria fue la respuesta perfecta a las críticas recientes y demostró que la plantilla rinde a un gran nivel independientemente de si el entrenador está de pie o sentado durante el partido.
Christoph Freund, director deportivo del club, ya había dado una breve actualización en el descanso para calmar la creciente inquietud entre los aficionados. Al final de la noche, la atención seguía centrada en la eficacia mostrada por el equipo.
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Se espera que se recupere para el partido contra el Arsenal
El momento en que se ha producido la lesión es especialmente delicado por los próximos compromisos europeos del Bayern. El gigante alemán se enfrentará al Arsenal el miércoles en la Champions League, un partido de gran importancia para sus aspiraciones europeas. Pese a las limitaciones actuales, el club confía en que su técnico se haya recuperado por completo a tiempo para viajar a Londres y dirigir al equipo desde la banda.
Eberl transmitió tranquilidad respecto al partido del miércoles y apuntó que el descanso posterior al encuentro contra el Leipzig debería ser suficiente. «Estamos firmemente convencidos de que no habrá ningún problema para el miércoles», señaló el director.
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