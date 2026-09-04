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«Tiene una cualidad»: Mykhailo Mudryk, una «gran apuesta» para el Tottenham tras 20 meses fuera, mientras una exestrella de los Spurs reacciona a su cesión desde el Chelsea
A Mudryk le cayó inicialmente una sanción de cuatro años
Mudryk se mudó a Stamford Bridge por cerca de 90 millones de libras (122 millones de dólares) en enero de 2023. Tras brillar en su país con el Shakhtar Donetsk, estaba considerado entonces como una gran promesa, y en un momento dado el Arsenal también estuvo en la carrera por hacerse con su fichaje.
Adaptarse a la vida en la Premier League resultó complicado al principio, hasta el punto de que necesitó 24 apariciones para estrenar su cuenta goleadora. Solo logró 10 tantos en total con el Chelsea en 73 partidos.
La carrera de Mudryk se detuvo en seco en noviembre de 2024, cuando fue sancionado tras dar positivo por la sustancia prohibida meldonium. La Football Association le impuso una sanción de cuatro años, pero un recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) hizo que se levantara esa sanción y quedó habilitado para volver a jugar en julio.
Disputó la pretemporada con el Chelsea, antes de completar un traspaso al Tottenham el último día de mercado. El extremo, ahora de 25 años, se ha reencontrado con su antiguo técnico en el Shakhtar, Roberto De Zerbi, el entrenador que supervisó su irrupción en el primer equipo en 2021-22.
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El Tottenham se la ha jugado con la cesión de Mudryk
Mudryk tiene claramente talento, con 28 internacionalidades en su haber, pero no ha jugado fútbol competitivo en 22 meses y nunca llegó a adaptarse de verdad a la vida en la élite del fútbol inglés. Preguntado sobre si eso le convierte en una apuesta arriesgada para el Tottenham, el excentrocampista de Spurs y Chelsea Poyet, en declaraciones facilitadas por Gambling.com, la guía de confianza sobre sitios de apuestas, dijo a GOAL: «Sí, es una apuesta muy arriesgada. También es una apuesta muy arriesgada porque creo que es un jugador muy específico. Es un jugador que tiene una cualidad, que es la velocidad, una velocidad increíble. Y si eso no funciona en su juego, entonces se acabó.
«Así que en este caso voy en la dirección opuesta a [Enzo] Fernandez. Creo que aquí fue más bien el club diciendo: “Vale, ¿vamos a utilizarlo?”. ¿Carrilero? Ni hablar. Si no jugó durante dos años, no sabemos si no va a lesionarse porque normalmente estos jugadores sufren lesiones de isquiotibiales, mucho dinero, seguimos adelante.
«Así que quizá tampoco contaban con él después de este tipo de reducción de sanción. Se convirtió en una gran noticia. Quizá sabían que iba a pasar. Creo que esta fue más una decisión del club que la de Fernandez. El proceso venía de antes».
La contundente petición de De Zerbi sobre el Balón de Oro
Mudryk está deseando empezar de cero con el Tottenham, y por su parte existe un deseo comprensible de dejar atrás los dos últimos años. Ha dicho: «Es una sensación magnífica. No veo la hora de empezar a entrenar y a jugar para el club, y estoy muy ilusionado por reencontrarme con Roberto De Zerbi. Es mi padre futbolístico. Creo en él. Confío en él. Sé lo que quiere de mí y con él siempre siento que estoy mejorando».
Si alguien puede hacer que Mudryk vuelva a rendir, ese podría ser De Zerbi. El enigmático técnico italiano ya afirmó anteriormente que el veloz delantero ucraniano podría ser candidato al más prestigioso de los galardones individuales.
Afirmó con rotundidad en 2022: «Creo que Mudryk puede ganar el Balón de Oro en el futuro. Conozco el valor de Mudryk. Mykhailo tiene potencial para una gran carrera. En mi opinión, también puede ganar el Balón de Oro. Es un jugador del más alto nivel, pero también es muy sensible. Necesita cariño. Veremos si está a la altura de su potencial».
¿Cuándo debutará Mudryk con el Tottenham?
Mudryk no se ha acercado ni de lejos, de momento, a alcanzar esas cotas, pero el tiempo sigue estando de su lado a la hora de explotar el potencial que primero le llevó a llamar la atención de los grandes clubes de toda Europa.
Está por ver cuándo se producirá el debut con el Tottenham, con De Zerbi, que ha visto cómo su equipo ha arrancado la campaña 2026-27 con dos derrotas consecutivas sin lograr marcar un gol, dispuesto a llevar a los Spurs al City Ground el sábado para medirse al Nottingham Forest.
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