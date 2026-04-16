«Tiene un toque mágico»: por eso Elliot Anderson es muy cotizado, según el ex capitán del Nottingham Forest, que destaca las cualidades de la «estrella emergente» de Inglaterra

Ese ascenso meteórico no ha sorprendido en absoluto a Lansbury. El ex capitán de los Reds —que colabora en la campaña «Check Your Bally’s», para recaudar fondos y dar a conocer el Mes de Concienciación sobre el Cáncer de Testículo en los partidos de la máxima categoría inglesa de este fin de semana— admira a un jugador que ocupa una posición similar a la que él mismo ocupó.

En exclusiva con GOAL, Lansbury lo elogió: «Es, sin duda, mi jugador favorito en el Forest. Llegó y encendió al equipo; también Gibbs-White, se entienden a la perfección. Han aportado mucho, pero para mí Elliot es el más destacado y, como apenas está empezando, puede dar un gran salto y convertirse en una estrella».

Preguntado si debería mejorar su gol —solo cuatro tantos en 89 partidos con el Forest—, Lansbury respondió: «Quizás, pero eso es buscarle tres pies al gato. Durante el partido siempre lo querrías en tu equipo: tiene un toque mágico, juega de delantero, no tiene miedo de pedir el balón y, si se equivoca, se entrega al máximo. Está en todas partes del campo, lo cual es genial».