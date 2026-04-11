«Tiene un talento increíble»: un fichaje sorpresa del FC Bayern impresiona profundamente a Leon Goretzka

Con Ndiaye ya son nueve los canteranos que debutan este curso con el Bayern, aunque él llegó en enero del Gambinos Stars Africa. Aun así, su debut subraya la apuesta por los jóvenes.

«Por desgracia, estaba lesionado, por lo que probablemente habría tenido esta oportunidad antes», declaró el director deportivo del Bayern, Max Eberl, tras el partido en Hamburgo. En sus cuatro meses en Múnich ha sufrido varias lesiones, la última de tres semanas por un problema capsular. Pese a ello, Eberl afirmó que no se notó la inactividad en su debut: «Entró muy bien al partido y no mostró nerviosismo».