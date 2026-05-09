Flick, técnico del Barcelona, elogió a Mbappé, quien regresa al once del Real Madrid para el partido de Liga del domingo. En la rueda de prensa previa, y ante la pregunta de si el Madrid juega mejor sin el francés, el alemán defendió con rotundidad al delantero de 27 años.

«¿Que el Real Madrid juega mejor sin Mbappé? Es uno de los mejores jugadores del mundo», respondió con un suspiro de incredulidad. El técnico alemán subrayó que la presencia del francés cambia cualquier partido, más allá de las tácticas.