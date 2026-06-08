«Tiene un talento extraordinario» - Rayan Cherki asombra a sus compañeros de la selección francesa y la estrella del PSG elogia el impacto del mediapunta del Manchester City

Los elogios llegan tras la sensacional temporada de Cherki, fichado por la Premier League. El jugador de 22 años se ha consolidado como pieza clave del juego creativo de Pep Guardiola, demostrando que puede con las exigencias físicas y tácticas del fútbol inglés tras brillar en la Ligue 1. En su debut en el Etihad, Cherki marcó 10 goles y dio 15 asistencias en 52 partidos.

En el amistoso que Francia perdió ante Costa de Marfil, Cherki fue titular y marcó el gol de su equipo, además de influir notablemente en el juego.