Getty
Traducido por
«Tiene un gran corazón»: Jack Grealish ve renovadas sus esperanzas de volver a ser titular en el Manchester City, tras las últimas declaraciones de Enzo Maresca sobre el futuro del jugador de 100 millones de libras
Una situación complicada en el City
Grealish apenas jugó 20 partidos de la Premier League 2024-25 con el City, sumando 715 minutos, un gol y una asistencia. En agosto de 2025 pasó al Everton, donde marcó dos goles y dio seis asistencias en 1.632 minutos, hasta que una lesión en el pie lo detuvo.
Maresca, que dirige una plantilla sin título liguero desde hace dos temporadas, admitió que valorar el futuro de Grealish es complejo mientras el mediapunta se recupera. «Cuando no trabajas día a día con los jugadores, es difícil juzgar. No sé qué ha hecho. Es complicado», afirmó.
- AFP
Maresca deja la puerta abierta
Aunque el Everton rechazó pagar los 50 millones de libras para fichar a Grealish, Maresca aún no descarta al extremo, quien llegó al City procedente del Aston Villa por 100 millones de libras en 2021.
En su etapa en el City ha jugado 157 partidos, marcado 17 goles y ayudado a ganar tres Premier Leagues, una FA Cup, un Mundial de Clubes y una Liga de Campeones.
Maresca, quien ya trabajó con él como asistente de Pep Guardiola, admitió: «En cualquier club al que vaya, mi deber es entrenar a los jugadores y Jack está aquí ahora. Tenemos buena relación y hemos seguido en contacto. Es un gran tipo, veremos qué pasa».
La recuperación de las lesiones sigue siendo la prioridad
Aunque su futuro a largo plazo se debate, su prioridad es recuperar la plena forma física. Grealish trabaja para superar el persistente problema en el pie que frenó su progresión en Merseyside.
En el City hay muchas opciones ofensivas, así que deberá mostrarse en forma antes de pelear por un lugar en el once.
Recientemente ha compartido en redes una actualización positiva sobre su recuperación y ha expresado ganas de reunirse con sus compañeros tras perderse los últimos meses de la temporada. Grealish publicó: «Me alegro de veros a todos. Ya casi estoy listo; espero que no tarde mucho en volver a los entrenamientos».
- Getty
¿Qué le depara el futuro a Grealish?
Grealish seguirá esta semana su programa de preparación física individual en la City Football Academy. Cuando el equipo médico lo autorice, buscará impresionar a Maresca en los entrenamientos. Con el City ávido de iniciar una nueva era de triunfos y dejar atrás las recientes decepciones en la lucha por el título, el extremo debe luchar por relanzar su carrera en el Etihad y ampliar su palmarés.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias