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Jack Grealish Man CityGetty
Moataz Elgammal

Traducido por

«Tiene un gran corazón»: Jack Grealish ve renovadas sus esperanzas de volver a ser titular en el Manchester City, tras las últimas declaraciones de Enzo Maresca sobre el futuro del jugador de 100 millones de libras

J. Grealish
Manchester City
E. Maresca
Premier League

El nuevo entrenador del Manchester City, Enzo Maresca, le ha ofrecido a Jack Grealish una posible oportunidad en el Etihad Stadium. Grealish pasó la temporada pasada cedido en el Everton, pero Maresca insiste en que mantiene una relación positiva con la estrella, valorada en 100 millones de libras, y que está dispuesto a evaluar su rendimiento cuando recupere su plena forma física.

  • Una situación complicada en el City

    Grealish apenas jugó 20 partidos de la Premier League 2024-25 con el City, sumando 715 minutos, un gol y una asistencia. En agosto de 2025 pasó al Everton, donde marcó dos goles y dio seis asistencias en 1.632 minutos, hasta que una lesión en el pie lo detuvo.

    Maresca, que dirige una plantilla sin título liguero desde hace dos temporadas, admitió que valorar el futuro de Grealish es complejo mientras el mediapunta se recupera. «Cuando no trabajas día a día con los jugadores, es difícil juzgar. No sé qué ha hecho. Es complicado», afirmó.

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    Maresca deja la puerta abierta

    Aunque el Everton rechazó pagar los 50 millones de libras para fichar a Grealish, Maresca aún no descarta al extremo, quien llegó al City procedente del Aston Villa por 100 millones de libras en 2021.

    En su etapa en el City ha jugado 157 partidos, marcado 17 goles y ayudado a ganar tres Premier Leagues, una FA Cup, un Mundial de Clubes y una Liga de Campeones.

    Maresca, quien ya trabajó con él como asistente de Pep Guardiola, admitió: «En cualquier club al que vaya, mi deber es entrenar a los jugadores y Jack está aquí ahora. Tenemos buena relación y hemos seguido en contacto. Es un gran tipo, veremos qué pasa».

  • La recuperación de las lesiones sigue siendo la prioridad

    Aunque su futuro a largo plazo se debate, su prioridad es recuperar la plena forma física. Grealish trabaja para superar el persistente problema en el pie que frenó su progresión en Merseyside.

    En el City hay muchas opciones ofensivas, así que deberá mostrarse en forma antes de pelear por un lugar en el once.

    Recientemente ha compartido en redes una actualización positiva sobre su recuperación y ha expresado ganas de reunirse con sus compañeros tras perderse los últimos meses de la temporada. Grealish publicó: «Me alegro de veros a todos. Ya casi estoy listo; espero que no tarde mucho en volver a los entrenamientos».

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  • Jack Grealish Everton 2025-26 backGetty

    ¿Qué le depara el futuro a Grealish?

    Grealish seguirá esta semana su programa de preparación física individual en la City Football Academy. Cuando el equipo médico lo autorice, buscará impresionar a Maresca en los entrenamientos. Con el City ávido de iniciar una nueva era de triunfos y dejar atrás las recientes decepciones en la lucha por el título, el extremo debe luchar por relanzar su carrera en el Etihad y ampliar su palmarés.

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