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«Tiene un aura enorme»: el delantero de la Juventus Nick Woltemade revela sus primeras impresiones sobre Luciano Spalletti
La primera reunión con Spalletti
Woltemade se ha sentado recientemente para una extensa entrevista con DAZNpara hablar de su carrera y de su progreso actual a las órdenes del entrenador Spalletti. El delantero alemán se unió a la Juventus en calidad de cedido procedente del Newcastle en verano. El atacante aprovechó la ocasión para reflexionar sobre sus primeras experiencias trabajando junto al prestigioso técnico toscano. Adaptarse a un nuevo enfoque de un entrenador siempre es un paso crucial para cualquier jugador, y Woltemade parece estar afrontando el desafío con entusiasmo.
- AFP
Golpeado por un aura inmensa
Durante la entrevista, Woltemade se mostró dispuesto a compartir los detalles de su primer encuentro con Spalletti. El atacante reveló que el entrenador dejó una impresión inmediata y duradera tanto en él como en su familia.
«Cuando conocí a Spalletti por primera vez con mi familia, todos pensamos una sola cosa: aura», explicó Woltemade. «Tiene un aura enorme, parece tranquilo, pero tiene muy claro lo que quiere tanto dentro como fuera del campo».
Visión clara dentro y fuera del campo
Con una base sólida ya asentada, Woltemade se muestra increíblemente optimista sobre su desarrollo continuo bajo la dirección de Spalletti. El delantero siente que actualmente está en el entorno perfecto para llevar su juego al siguiente nivel.
Señaló que el técnico toscano no perdió el tiempo y se puso manos a la obra de inmediato, centrándose enseguida en áreas específicas de mejora, al decir: "Me está ayudando mucho y enseguida empezó a trabajar codo con codo conmigo para ayudarme a mejorar. Estoy seguro de que me convertiré en un mejor jugador con él".
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Mirando hacia un futuro brillante
Debutó con la Juve esta temporada en su empate 1-1 contra el AC Milan, entrando en la segunda parte. Ahora, Woltemade esperará ser titular cuando la Juventus visite al Sassuolo en su próximo partido de la Serie A.
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