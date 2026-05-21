Nagelsmann iba a anunciar el 12 de mayo la lista de 26 jugadores para el Mundial en Estados Unidos, Canadá y México, pero la pospuso nueve días. Este jueves, tras darla a conocer, volvió a explicar sus motivos.
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«Tiene todo lo necesario para ser uno de los mejores centrocampistas del mundo»: Julian Nagelsmann elogia a un candidato incierto de la selección alemana
Nagelsmann iba a anunciar el 12 de mayo la lista de 26 jugadores para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, pero la retrasó nueve días. Este jueves, al hacerla pública, volvió a explicar sus motivos.
Así, los jugadores lesionados tendrían más tiempo para recuperarse. Como ejemplos mencionó al delantero del Gladbach, Tim Kleindienst, y a Felix Nmecha, del BVB. Kleindienst, aún de baja, se quedó fuera, mientras que Nmecha, ya recuperado de una rotura del ligamento lateral, entró en la lista. Hace dos semanas regresó como suplente ante el Eintracht de Fráncfort y ya convenció a Nagelsmann.
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Nagelsmann sobre Nmecha: «Ya hemos fichado a un jugador de talla mundial»
El entrenador explicó: «Félix ha trabajado muy bien y se ha entrenado a fondo incluso durante la fase de rehabilitación. Ha vuelto a desarrollar su musculatura y ha ganado una estabilidad extrema en la rodilla, incluso más que antes. En los 20 minutos que jugó, su primera acción tras nueve semanas de lesión fue un giro con cambio de dirección seguido de un regate a toda velocidad de 40 metros. Entonces pensé: “Bien, ha vuelto”.
Nmecha confirmó esta impresión en la última jornada de la Bundesliga, en la victoria por 2-0 del Dortmund ante el Werder Bremen: «En el último partido aguantó los 90 minutos. También lo ha superado muy bien». El jugador de 25 años es «un futbolista de primer nivel con todo lo necesario para ser uno de los mejores centrocampistas del mundo: mucho talento, velocidad y dinamismo. Está sano, en forma y nos ayudará mucho en el torneo».
Conclusión de Nagelsmann: «Ya hemos ganado a un jugador de talla mundial. Para él, el aplazamiento de la convocatoria fue lo correcto».
Desde su debut en otoño de 2023, Nmecha ha jugado seis partidos internacionales con Alemania y marcado un gol. En el centro del campo, competirá en el Mundial con Aleksandar Pavlovic, Leon Goretzka (Bayern), Pascal Groß (Brighton) y Angelo Stiller (Stuttgart) por uno de los dos puestos.
Resumen de la selección alemana para el Mundial
Posición Jugador Club Portero Oliver Baumann TSG Hoffenheim Portero Manuel Neuer FC Bayern de Múnich Portero Alexander Nübel VfB Stuttgart Defensa Waldemar Anton Borussia Dortmund Defensa Nathaniel Brown Eintracht de Fráncfort Defensa Pascal Groß Brighton & Hove Albion Defensa Joshua Kimmich FC Bayern de Múnich Defensa Felix Nmecha Borussia Dortmund Defensa Felix Pavlovic FC Bayern de Múnich Defensa David Raum RB Leipzig Defensa Antonio Rüdiger Real Madrid Defensa Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund Defensa Angelo Stiller VfB Stuttgart Defensa Jonathan Tah FC Bayern de Múnich Defensa Malick Thiaw Newcastle United Ofensivo Nadiem Amiri Mainz 05 Delantero Maximilian Beier Borussia Dortmund Delantero Leon Goretzka FC Bayern de Múnich Delantero Kai Havertz Arsenal Delantero Lennart Karl FC Bayern de Múnich Delantero Jamie Leweling VfB Stuttgart Delantero Jamal Musiala FC Bayern de Múnich Delantero Leroy Sané Galatasaray Estambul Delantero Deniz Undav VfB Stuttgart Delantero Florian Wirtz FC Liverpool Delantero Nick Woltemade Newcastle United