Goal.com
En directoEntradas
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Germany Announces FIFA World Cup 2026 SquadGetty Images Sport
Falko Blöding

Traducido por

«Tiene todo lo necesario para ser uno de los mejores centrocampistas del mundo»: Julian Nagelsmann elogia a un candidato incierto de la selección alemana

World Cup
Germany vs Curacao
Germany
Curacao
F. Nmecha
J. Nagelsmann

El seleccionador Julian Nagelsmann celebra que Felix Nmecha llegue en forma a tiempo y, por ello, ha retrasado el anuncio de la convocatoria mundialista.

Nagelsmann iba a anunciar el 12 de mayo la lista de 26 jugadores para el Mundial en Estados Unidos, Canadá y México, pero la pospuso nueve días. Este jueves, tras darla a conocer, volvió a explicar sus motivos.

  • Nagelsmann iba a anunciar el 12 de mayo la lista de 26 jugadores para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, pero la retrasó nueve días. Este jueves, al hacerla pública, volvió a explicar sus motivos.

    Así, los jugadores lesionados tendrían más tiempo para recuperarse. Como ejemplos mencionó al delantero del Gladbach, Tim Kleindienst, y a Felix Nmecha, del BVB. Kleindienst, aún de baja, se quedó fuera, mientras que Nmecha, ya recuperado de una rotura del ligamento lateral, entró en la lista. Hace dos semanas regresó como suplente ante el Eintracht de Fráncfort y ya convenció a Nagelsmann.

    • Anuncios
  • Felix NmechaGetty Images

    Nagelsmann sobre Nmecha: «Ya hemos fichado a un jugador de talla mundial»

    El entrenador explicó: «Félix ha trabajado muy bien y se ha entrenado a fondo incluso durante la fase de rehabilitación. Ha vuelto a desarrollar su musculatura y ha ganado una estabilidad extrema en la rodilla, incluso más que antes. En los 20 minutos que jugó, su primera acción tras nueve semanas de lesión fue un giro con cambio de dirección seguido de un regate a toda velocidad de 40 metros. Entonces pensé: “Bien, ha vuelto”.

    Nmecha confirmó esta impresión en la última jornada de la Bundesliga, en la victoria por 2-0 del Dortmund ante el Werder Bremen: «En el último partido aguantó los 90 minutos. También lo ha superado muy bien». El jugador de 25 años es «un futbolista de primer nivel con todo lo necesario para ser uno de los mejores centrocampistas del mundo: mucho talento, velocidad y dinamismo. Está sano, en forma y nos ayudará mucho en el torneo».

    Conclusión de Nagelsmann: «Ya hemos ganado a un jugador de talla mundial. Para él, el aplazamiento de la convocatoria fue lo correcto».

    Desde su debut en otoño de 2023, Nmecha ha jugado seis partidos internacionales con Alemania y marcado un gol. En el centro del campo, competirá en el Mundial con Aleksandar Pavlovic, Leon Goretzka (Bayern), Pascal Groß (Brighton) y Angelo Stiller (Stuttgart) por uno de los dos puestos.

  • Resumen de la selección alemana para el Mundial

    PosiciónJugadorClub
    PorteroOliver BaumannTSG Hoffenheim
    PorteroManuel NeuerFC Bayern de Múnich
    PorteroAlexander NübelVfB Stuttgart
    DefensaWaldemar AntonBorussia Dortmund
    DefensaNathaniel BrownEintracht de Fráncfort
    DefensaPascal GroßBrighton & Hove Albion
    DefensaJoshua KimmichFC Bayern de Múnich
    DefensaFelix NmechaBorussia Dortmund
    DefensaFelix PavlovicFC Bayern de Múnich
    DefensaDavid RaumRB Leipzig
    DefensaAntonio RüdigerReal Madrid
    DefensaNico SchlotterbeckBorussia Dortmund
    DefensaAngelo StillerVfB Stuttgart
    DefensaJonathan TahFC Bayern de Múnich
    DefensaMalick ThiawNewcastle United
    OfensivoNadiem AmiriMainz 05
    DelanteroMaximilian BeierBorussia Dortmund
    DelanteroLeon GoretzkaFC Bayern de Múnich
    DelanteroKai HavertzArsenal
    DelanteroLennart KarlFC Bayern de Múnich
    DelanteroJamie LewelingVfB Stuttgart
    DelanteroJamal MusialaFC Bayern de Múnich
    DelanteroLeroy SanéGalatasaray Estambul
    DelanteroDeniz UndavVfB Stuttgart
    DelanteroFlorian WirtzFC Liverpool
    DelanteroNick WoltemadeNewcastle United
World Cup
Germany crest
Germany
GER
Curacao crest
Curacao
CUW