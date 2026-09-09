«Tiene soluciones»: Dani Olmo revela cómo Hansi Flick y el Barcelona afrontarán la baja de su talismán, el 9 titular

El Barcelona afronta la nueva temporada con un vacío importante tras la marcha de Robert Lewandowski, un delantero cuyo impacto histórico es prácticamente irreemplazable. Sin embargo, Olmo cree que Flick ya ha diseñado una estrategia para que el equipo siga siendo una fuerza temible en LaLiga y la Champions League. Al apostar por la fluidez y el movimiento colectivo, en lugar de un referente fijo, el técnico alemán busca modernizar el ataque azulgrana. Olmo insiste en que, aunque han cambiado las piezas, la ambición sigue siendo tan alta como siempre en el gigante catalán.

«No hay nadie como Robert en la historia», dijo Olmo a The Guardian. «Pero estamos jugando con Raphinha de 9. Ha llegado Gabriel Jesus. Hamza [Abdelkarim] lo está haciendo muy bien. El entrenador sabe que también tiene ese comodín de ponerme a mí o a Fermin [López] ahí, que es una posición en la que me siento cómodo. Así que tiene soluciones. El club ha hecho un trabajo increíble. Rodri, Gabriel Jesus, Karim [Adeyemi] y [Anthony] Gordon nos dan muchísimo».