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«Tiene que mejorar»: Roberto De Zerbi lanza una advertencia a Omar Marmoush tras el frustrante empate con el Nottingham Forest
De Zerbi exige más al nuevo fichaje Marmoush
El Tottenham por fin estrenó su casillero en la nueva temporada de la Premier League el sábado, pero el empate 0-0 en el City Ground hizo poco por apaciguar a De Zerbi. Tras las derrotas consecutivas ante Brentford y Newcastle United, el Spurs mostró solidez defensiva contra el Forest, aunque fue su falta de acierto en ataque lo que provocó el enfado de su entrenador. El italiano señaló en concreto una oportunidad desaprovechada por el delantero egipcio Marmoush, lo que sugiere que el fichaje estrella aún se está adaptando a un sistema que exige la perfección.
Hablando después del frustrante empate sin goles, De Zerbi no se mordió la lengua al abordar la aportación del internacional egipcio. «Ahora he hablado de Marmoush. Pero con Marmoush, tenemos que analizar si tiene, o no, 15, 12 goles. Creo que sí, porque tiene todas las cualidades, suficientes para marcar esa cantidad de goles. Tiene que mejorar, por supuesto», dijo De Zerbi,
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Frustración con Tel y los extremos
Marmoush no fue el único jugador en recibir críticas públicas del exentrenador del Brighton. Mathys Tel, el extremo francés de 21 años, también fue señalado por su incapacidad para ejecutar en posiciones peligrosas antes de ser sustituido por el debutante Mykhailo Mudryk en la segunda parte. De Zerbi lamentó la falta de calidad en los centros enviados desde las bandas y señaló que su equipo no supo capitalizar su superioridad táctica.
De Zerbi explicó su decisión de sustituir a Tel y su malestar general con los centros desde las bandas: «¿O cuántos centros se fueron más allá del segundo palo? De Mathys Tel, dos veces; de Savio, una vez. Savio, creo que es la última decisión. El balón de Pedro Porro a Mateus Fernandes cuando jugó con Kudus y luego para el cabezazo de Solanke, Mateus estaba completamente solo para ir hacia delante y marcar. Creo que jugamos bien, pero en el último tercio tenemos que mejorar».
Aspectos positivos en la organización pese a los problemas en ataque
Aunque el ataque no funcionó, De Zerbi se apresuró a elogiar la estructura defensiva y la resistencia del equipo en un ambiente hostil. El enfoque directo del Forest suele causar problemas a los equipos visitantes, pero el Spurs logró imponerse en los duelos aéreos y controlar las jugadas de segunda acción. El técnico reconoció que, aunque la suma de puntos no está donde le gustaría, la base del equipo empieza a tomar forma tras un mercado de fichajes muy agitado.
Al reflexionar sobre la actuación defensiva, el italiano dijo: "De todos modos, estoy muy contento por el espíritu del equipo, por la organización, con y sin balón. No sufrimos nada. Su estilo de juego es muy claro, balón largo y segunda jugada. Pero incluso en esa segunda jugada, ganamos muchísimos, muchísimos duelos. Tienen buenos jugadores y sacar puntos en este estadio no es tan fácil. No estamos contentos porque no ganamos, pero creo que este es el espíritu correcto y el camino correcto para seguir adelante en este momento".
- AFP
El camino hacia la definición clínica
Para corregir estos problemas, De Zerbi planea pasar mucho tiempo en la sala de vídeo, revisando minuciosamente los errores cometidos en el City Ground. Cree que una combinación de análisis táctico y el impulso de confianza que daría una primera victoria acabará llevando a mejores resultados.
De Zerbi explicó su plan de mejora y afirmó: «Reunirnos, ver, analizar juntos con los jugadores. Además, creo que ganar los partidos, porque, ya saben, la confianza, el entusiasmo, pueden ser cruciales para encontrar la decisión correcta».
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