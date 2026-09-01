Al abordar la decisión de dejar a su fichaje estrella fuera del once inicial, Flick fue contundente sobre el estado físico actual del centrocampista tras su reciente llegada desde el Man City.

«Obviamente, necesita mejorar físicamente», explicó el técnico del Barcelona. «Lo sabemos porque acaba de llegar y solo lleva con nosotros diez días. Pero, al final, para mí es importante cómo reaccionamos después del gol».

Flick también señaló problemas colectivos más amplios que su plantilla debe corregir, y destacó en concreto las vulnerabilidades defensivas al enfrentarse a contraataques rápidos y jugadas a balón parado.

«Como dije en la pregunta anterior, necesitamos controlar más el balón», añadió Flick. «También hay que decir que siempre hablamos de nosotros mismos, pero también debemos hablar del rival. Jugaron muy bien. Tienen jugadores muy rápidos. La forma en la que atacaron fue buena y, por supuesto, también estuvieron bien a balón parado, en los córners. Creo que tenemos que hacerlo mucho mejor en estas situaciones».



