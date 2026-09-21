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«Tiene que ganarlo»: Raphinha lanza una rotunda afirmación sobre el Balón de Oro de Lamine Yamal y explica por qué la estrella del Barcelona merece el premio
La capitana respalda a la sensación adolescente para el gran premio
Cuando el plazo para votar el Balón de Oro se acerca rápidamente, el capitán del Barcelona, Raphinha, no ha dejado lugar a la ambigüedad respecto a su elección para el premio. Con 100 periodistas de todo el mundo preparándose para enviar sus papeletas finales a France Football antes del 28 de septiembre, el debate sobre quién merece el Balón de Oro ha alcanzado un punto álgido.
Preguntado directamente si el canterano de La Masia debería ser quien levantara el trofeo, el brasileño respondió en una entrevista con The Guardian y La Gazzetta dello Sport: "sin ninguna duda, sí". El extremo de 27 años se mostró tajante al afirmar que su compañero cumple todos los criterios posibles utilizados para juzgar a los mejores futbolistas del mundo.
Raphinha explicó su razonamiento al afirmar: "Bueno, por encima de todo. Creo que ganar el Balón de Oro tiene que ver con las estadísticas individuales, los títulos colectivos y la magia que tiene en el campo. El carisma y todo eso. Para mí, esos son los puntos más importantes para ganar el premio. Y creo que Lamine los tiene todos".
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Dominio estadístico y éxito en los trofeos
La candidatura de Yamal se ve reforzada por una racha de forma verdaderamente extraordinaria que le ha llevado a convertirse en el punto de referencia tanto en su club como en su selección. Raphinha señaló la regularidad del adolescente como un factor clave para su candidatura, y destacó que su excelencia no es algo puntual ni reciente.
«Lamine tiene unas cifras espectaculares, no solo la temporada pasada, sino también en otras temporadas. Y esta temporada también ha empezado de forma espectacular. De los tres títulos de la temporada pasada, ha ganado dos con el Barcelona y la Copa del Mundo con su selección nacional», comentó el capitán durante la entrevista.
El brasileño añadió: «Y para mí, es uno de los jugadores más importantes del Barcelona y uno de los jugadores más importantes de la selección española. Así que para mí no hay ninguna duda. Para mí, Lamine tiene que llevarse el premio pase lo que pase. Y en cuanto a lo que digan los demás, cada uno tiene que mirar por los suyos. Pero para mí está muy claro, incluso si no fuera compañero de equipo de Lamine».
Descartar el sesgo de la lealtad al club
Consciente de que sus comentarios podían interpretarse como parciales debido a que comparten vestuario, Raphinha se apresuró a aclarar que su opinión no cambiaría aunque jugaran en equipos rivales. Sugirió que el talento de Yamal es tan indiscutible que trasciende las rivalidades entre clubes. «Pase lo que pase, debería ganarlo. Otros defenderán a su jugador, pero para mí es claramente él. Incluso si no fuera su compañero de equipo, diría que lo merece», comentó el brasileño.
Raphinha mantuvo el foco en el impacto tangible que Yamal ha tenido en los escenarios más importantes del juego. Reiteró que el delantero es «uno de los jugadores más importantes para el Barça y para España», reconociendo su papel protagonista tanto en su club como en la selección campeona de Europa. «Por lo que hizo en el campo y los números que tiene, los títulos que logró... Debería ganarlo», añadió el capitán.
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La cuenta atrás para la ceremonia
La carrera por el Balón de Oro entra en su fase final, con el mundo del fútbol esperando con impaciencia el anuncio del ganador. La ceremonia está prevista para el 26 de octubre en Londres, lo que supone un cambio de sede para este glamurosо evento.
El periodo de votación también se acerca a su conclusión, ya que el panel de periodistas de todo el mundo tiene hasta el 28 de septiembre para enviar sus votos definitivos. Con la campaña pública de Raphinha en pleno apogeo, aumenta la presión sobre los votantes para que reconozcan el increíble año del que ha disfrutado el nuevo icono del Barcelona.
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