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Crystal Palace FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal

Traducido por

«Tiene que asimilarlo»: Pierre Sage admite que Ismaila Sarr necesita tiempo tras el frustrado traspaso al Liverpool

Fichajes
P. Sage
I. Sarr
Liverpool
Crystal Palace
Premier League

El entrenador del Crystal Palace, Pierre Sage, ha admitido que Ismaila Sarr necesita tiempo para recuperarse mental y físicamente después de ver cómo se frustraba su soñado fichaje por el Liverpool. Sage insistió en que el delantero sigue comprometido con Selhurst Park pese al interés externo, al tiempo que defendió con firmeza al club de las acusaciones de falta de respeto por parte del agente del jugador, Diomansy Kamara.

  • Sage confirma que el delantero necesita tiempo para recuperarse

    Según el Daily Mail, Sage admitió que Sarr debe asimilar el impacto emocional de su traspaso frustrado antes de volver a la competición. Sarr, que marcó 21 goles en 45 partidos la temporada pasada, fue objeto de una oferta rechazada de 50 millones de libras del Liverpool, pero el Crystal Palace mantuvo durante todo el mercado que el delantero era indispensable.

    "Hablé con él ayer y me dijo que seguro que estará con nosotros", explicó Sage. "Tiene que asimilarlo porque es un sueño para muchos jugadores jugar en un club de este tipo. Tuvo una buena oportunidad, pero no salió."

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    El entrenador del Crystal Palace rechaza las acusaciones de falta de respeto

    La situación se agravó después de que Kamara publicara un comunicado incendiario en el que acusaba al Palace de no respetar las aspiraciones profesionales de un futbolista africano.

    Sin embargo, Sage rechazó con firmeza esas acusaciones, respaldando sin fisuras a la jerarquía de Selhurst Park. «No estoy realmente de acuerdo con esta postura. El club y la gente de aquí son respetuosos. Respetamos muchas cosas y solo queremos lo mejor para nuestro club y nuestros jugadores», declaró Sage.

    El Palace mantuvo su postura inflexible, pese al interés adicional de clubes de Turquía y Arabia Saudí, donde los mercados siguen abiertos.

  • Se requiere paciencia antes del regreso al primer equipo

    Sage explicó que Sarr debe ganarse cualquier futura oportunidad de élite con su rendimiento sobre el terreno de juego una vez regrese. «Si quiere que el interés continúe, tiene que firmar una buena temporada con nosotros, rendir con nosotros y marcar muchos goles, como hizo el año pasado. Pero sabemos que necesita tiempo», añadió Sage.

    «Espero que vuelva la próxima semana, pero ya lo he dicho dos veces antes. Lo importante es que regrese en buena forma y con la mentalidad adecuada. Por eso a veces queremos esperar un poco más».

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  • Crystal Palace Media DayGetty Images Sport

    ¿Qué viene ahora para Sarr?

    Sarr se perderá el viaje del Palace a Fulham el sábado por un problema en la ingle, lo que obligará a Sage a ajustar sus opciones en ataque. Una vez esté completamente recuperado, Sarr deberá volver a centrarse rápidamente para ayudar al Palace a recuperarse de su reciente derrota por 4-1 ante el Manchester City. El delantero intentará recuperar su olfato goleador y demostrar su valor a largo plazo para el club.

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