Van Dijk ha quedado profundamente impresionado por el impacto del central adolescente Ndukwe, a pesar de la inminente salida del jugador de 18 años de Anfield. El defensa austriaco, que llegó después de un acuerdo alcanzado con el Austria Wien a principios de este año, ha sido una pieza fija en el equipo de Andoni Iraola durante toda la pretemporada de este verano.

«Obviamente vi los partidos de pretemporada en América», dijo Van Dijk al hablar sobre su joven compañero de equipo. «Es un gran talento, un chico grande y quiere aprender, y tuve una breve conversación con él, especialmente en los últimos dos días. Para él se trata simplemente de seguir progresando. Sé que tiene que irse cedido, eso creo, así que veremos dónde acaba. Sí [es una pena que tenga que irse cedido].

«No sé exactamente cuáles son las reglas, pero lo cierto es que tiene que irse cedido y, vaya donde vaya, necesita aprender, mejorar y estar preparado cuando vuelva para, con suerte, quedarse allí».



