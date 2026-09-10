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Manchester United v Sabah FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Moataz Elgammal

Traducido por

«Tiene potencial para ser el mejor del mundo»: Owen Hargreaves ve al joven del Manchester United Kobbie Mainoo camino del estrellato

Ove Andreassen
K. Mainoo
Manchester United
Manchester United vs Sabah FK
Sabah FK
Liga de Campeones

Owen Hargreaves ha señalado al centrocampista del Manchester United Kobbie Mainoo como futuro uno de los mejores jugadores del fútbol mundial. Tras una dominante victoria en la Champions League sobre el Sabah, el exjugador deshizo en elogios al canterano y destacó su excepcional calidad técnica y su serenidad bajo presión como razones clave por las que será una superestrella en el futuro.

  • Un regreso europeo espectacular

    El Manchester United regresó a la Champions League de forma verdaderamente espectacular el jueves, al lograr una contundente victoria por 4-0 ante el debutante Sabah en el torneo en Old Trafford. El entrenador Michael Carrick mantuvo su fe absoluta en la pareja de centrocampistas formada por Mainoo y Youri Tielemans para el duelo europeo.

    Después de caer sorprendentemente en desgracia con el anterior entrenador, Ruben Amorim, Mainoo ha rendido a un nivel extraordinario bajo la dirección de Carrick. El joven centrocampista firmó otra actuación dominante, lo que provocó una enorme admiración por un jugador que no le costó nada al club, pero que ahora parece absolutamente incalculable en el mayor escenario.


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  • Kobbie Mainoo Michael Carrick - Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images

    Elogios para un canterano sin precio

    Hablando con TNT Sports después del partido, Hargreaves no se mordió la lengua en su valoración de Mainoo. Afirmó: "Nunca he visto jugar mal a Kobbie. Cada vez que le veo jugar al fútbol, pienso: '¿Cómo puede alguien no poner a jugar a este chico tan joven?' Sencillamente, creo que es un futbolista fabuloso. Formado en la cantera, no le costó ni una libra al club, y cuando piensas en algunas de las cantidades que se están pagando por estos jugadores... Evidentemente, ficharon a Santos y Tielemans por 85 millones de libras entre los dos. Baleba probablemente costó 70 millones de libras. ¿Cuánto valdría Kobbie? Vale más que todos ellos. Sin faltar al respeto a ninguno, pero me encanta su juego."

  • Una futura superestrella para el Manchester United

    Hargreaves siguió destacando el inmenso potencial que posee Mainoo, subrayando sus cualidades técnicas y su capacidad para manejar la presión. Hargreaves explicó: "Puedes pasarle el balón en cualquier sitio y en cualquier momento. Técnicamente, tiene un talento enorme, se desliza con el balón. Eso es lo que un centrocampista del Manchester United necesita hacer en todo momento. Obviamente, con Bruno por delante de él, juegue como seis o como ocho, es sobre quien construyes. Es una estrella. Creo que va a ser una superestrella. Solo tiene 21 años y juega como si tuviera 30. Así es como juega al fútbol en el entorno más estresante: con total calma".

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  • Manchester United v Sabah FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Se avecina una prueba crucial en el derbi

    El Manchester United debe centrar ahora su atención en un enorme duelo de la Premier League contra el Manchester City el domingo. Con Mainoo firmemente asentado como una pieza crucial del puzle del centro del campo, Carrick confiará mucho en su serenidad. Si el United quiere poner fin al arranque perfecto del City, Mainoo tendrá que ofrecer otra actuación de talla mundial.

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