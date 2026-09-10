El Manchester United regresó a la Champions League de forma verdaderamente espectacular el jueves, al lograr una contundente victoria por 4-0 ante el debutante Sabah en el torneo en Old Trafford. El entrenador Michael Carrick mantuvo su fe absoluta en la pareja de centrocampistas formada por Mainoo y Youri Tielemans para el duelo europeo.

Después de caer sorprendentemente en desgracia con el anterior entrenador, Ruben Amorim, Mainoo ha rendido a un nivel extraordinario bajo la dirección de Carrick. El joven centrocampista firmó otra actuación dominante, lo que provocó una enorme admiración por un jugador que no le costó nada al club, pero que ahora parece absolutamente incalculable en el mayor escenario.



