¿Tiene Paul Pogba futuro en el Mónaco? Se abordan los rumores sobre su salida tras 30 minutos de juego del exjugador del Manchester United

El director ejecutivo del Mónaco, Thiago Scuro, ha explicado a talkSPORT por qué se fichó a Pogba y qué puede aportar aún al equipo: «En primer lugar, Paul se fichó por su rendimiento. Se trata de rendimiento, el primer paso. Paul es un jugador con mucho talento, de un nivel diferente al que estamos acostumbrados en la Ligue 1. Vuelve tras dos años sin jugar, y sabíamos que el reto de recuperarlo sería grande.

Por supuesto, también tiene un impacto en términos de visibilidad para la liga, para el AS Mónaco, los ingresos comerciales, todo eso. Pero, como todos sabemos, el jugador debe estar en el campo rindiendo para que todo funcione bien. Al final, empezamos este proceso en verano con unas expectativas muy altas».

Pogba sufrió una lesión en la pantorrilla el 13 de diciembre y ha estado fuera de juego desde entonces, lo que llevó al Mónaco a excluirlo de su plantilla de la Liga de Campeones antes de quedar eliminado de la competición en la fase de eliminatorias contra su rival nacional, el París Saint-Germain.

Scuro añadió: «Le está costando mucho poder estar constantemente en el campo. Ha tenido algunos minutos durante la temporada en los que ha demostrado su nivel y su capacidad, y seguimos presionando para que tenga más tiempo en el campo al final de la temporada».