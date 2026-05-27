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¿Tiene la NFL parte de culpa en los problemas de lesiones de los Spurs? El campo retráctil se incluye en una revisión del estado físico, ya que el estadio de 1000 millones de libras acoge partidos de fútbol americano
El paso retráctil bajo el microscopio
El Tottenham Hotspur Stadium es famoso por su sistema de doble superficie: un campo de césped natural que se desliza para descubrir una superficie sintética usada en partidos de la NFL y conciertos. Sin embargo, según Sky Sports, el nuevo director de rendimiento del club, Dan Lewindon, investiga si esta maravilla de la ingeniería contribuye al aumento de lesiones graves en piernas y ligamentos. Se han realizado pruebas independientes sobre el rebote y la tensión de la superficie, pero los resultados no son concluyentes, por lo que se prepara un análisis comparativo con otros campos de la Premier League.
La alarma crece tras las lesiones de Dejan Kulusevski, Radu Dragusin y Wilson Odobert en el mismo escenario, donde James Maddison sufrió un desgarro parcial del ligamento cruzado anterior (LCA) frente al Bodo/Glimt antes de romperlo completamente. Esta revisión llega cuando el Real Madrid afronta un escrutinio similar, pues también investiga varias roturas del ligamento cruzado anterior tras instalar un campo retráctil en el renovado Santiago Bernabéu.
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Deficiencias estructurales y agitación en la dirección
Según informes, el análisis de tres meses de Lewindon reveló problemas estructurales en el departamento de rendimiento del club. Se cree que la falta de coordinación entre el personal médico y el cuerpo técnico ha generado lesiones recurrentes. Para solucionarlo, los Spurs preparan un «enfoque de equipos reducidos»: cada fisioterapeuta atenderá a solo seis jugadores para ofrecer programas de entrenamiento personalizados y una mejor preparación física.
Además, la constante rotación de entrenadores —Ange Postecoglou, Thomas Frank, Igor Tudor y Roberto De Zerbi en un año— ha sometido a los jugadores a métodos y exigencias tácticas muy distintas, aumentando el riesgo de lesiones por la dificultad de adaptarse a cada cambio de intensidad.
El club sale en defensa del equipo médico tras el incidente de Simons
El club ha salido en defensa de su equipo médico tras las críticas por la gestión de la lesión de Xavi Simons, que lo mantendrá fuera el resto de la temporada. Durante la victoria ante el Wolverhampton, al centrocampista se le aplicó un spray de hielo y se le permitió volver al campo, aunque luego tuvo que ser retirado en camilla con una rotura del ligamento cruzado anterior. A pesar de las críticas de la afición, el club respalda la decisión. Se sabe que Lewindon quedó muy satisfecho con la gestión del equipo médico. Simons quería seguir jugando en Molineux y, al ser imposible diagnosticar la lesión en el campo, el club considera correcta la decisión de dejarle volver.
El club asegura que su breve regreso no agravó la lesión. Este incidente se sumó a las bajas de Cristian Romero y Destiny Udogie, también en los primeros tres partidos de De Zerbi. El técnico italiano presiona ahora para reforzar el apoyo psicológico y mejorar la comunicación entre los departamentos de rendimiento y médico.
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Maddison exige respuestas
Maddison ha sido claro: hay que revisar a fondo los registros médicos del club. «Nuestros problemas de lesiones superan a los de cualquier otro equipo. Algunos dicen: “Tenemos esto y lo otro”, pero nuestra cifra es astronómica y debemos saber por qué». A veces es pura mala suerte, como cuando me rompí el ligamento cruzado anterior o [Dejan] Kulusevski recibió un golpe terrible de [Marc] Guehi. No es culpa del cuerpo médico ni del campo; esas teorías son absurdas».
Pese a ello, cree que las numerosas bajas lastraron la temporada cuando los Spurs luchaban por evitar el descenso. «Hemos tenido algo de mala suerte», admitió. «Pero, como digo, la ausencia de nuestros jugadores clave nos ha afectado y no se puede negar. Yo, Kulusevski, [Mohammed] Kudus y [Rodrigo] Bentancur estuvimos tres meses de baja. Si hubieran estado disponibles toda la temporada, no estaríamos en esta situación; lo creo firmemente. No es ingenuidad, es un hecho. Pero es la realidad en la que estamos, y estoy orgulloso de los chicos por darlo todo hoy».