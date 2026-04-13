La elección de la sede de la final del Mundial 2030, compartida entre España y Marruecos, se debate entre dos posturas: España quiere la final en su territorio, mientras Marruecos ofrece mayor preparación, infraestructuras y la imagen que la FIFA busca.

Además, varios incidentes racistas en los estadios españoles plantean una pregunta ética: «¿Es adecuado otorgar un partido que reúne a todas las razas y colores a un país cuyo expediente en la lucha contra el racismo sigue abierto?».

Desde que Vinicius Junior pidió retirar el torneo a España si no se combatía el racismo, la polémica no ha parado. Sus palabras provocaron una fuerte campaña de críticas en los medios españoles, hasta que los últimos incidentes le dieron la razón.

Mientras tanto, Marruecos ha aprovechado la Copa Africana de Naciones 2025 para exhibir estadios modernos, una buena organización y la idea de que la final del Mundial 2030 tendría un hogar seguro en la orilla sur del Mediterráneo.