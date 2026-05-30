«Tiene el don de marcar goles decisivos», declaró Henry a Sport Bild sobre Havertz, en referencia a la final de la Liga de Campeones entre Arsenal y París Saint-Germain del sábado.
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«Tiene ese don»: Thierry Henry está encantado con un jugador de la selección alemana
Henry aludía al gol más importante de la carrera del astro alemán hasta ahora. En la final de la Liga de Campeones 2021, Havertz, entonces en el Chelsea, marcó el 1-0 contra el Manchester City. Medio año después anotó de penalti el 2-1 ante el Palmeiras en la final del Mundial de Clubes.
Desde su llegada al Arsenal en 2023 por 75 millones de euros, ha seguido marcando goles decisivos: el 1-0 ante el Sporting de Lisboa en cuartos de final de la Champions y el 1-0 contra el Burnley que dio la Premier al club londinense. Más recientemente, anotó el gol de oro en la penúltima jornada de la Premier League, en la victoria 1-0 sobre el Burnley, que, tras el tropiezo del Manchester City, dio al Arsenal su primer título liguero en 22 años.
Con la selección alemana, con la que jugará el Mundial este verano bajo las órdenes de Julian Nagelsmann, marcó un gol clave en la Eurocopa 2024: abrió el marcador de penalti en la victoria 2-0 sobre Dinamarca en octavos y rompió la maldición.
- AFP
Thierry Henry elogia a Kai Havertz: «Entiende muy bien el juego»
«El propio entrenador Mikel Arteta lo dijo: han echado de menos a Kai porque ayuda en la transición y es muy fuerte en la presión», explicó Henry, refiriéndose a las cualidades de Havertz que los londinenses echaron mucho de menos durante su larga baja por lesión. El jugador de 26 años apenas jugó entre febrero de 2025 y enero de 2026 por lesiones; tras un breve contratiempo, desde marzo recupera su mejor forma.
«Presiona sin pausa y entiende el juego gracias a su gran inteligencia futbolística. Usa la cabeza y eso permite alinearlo en varias posiciones», añadió Henry. «Ojalá se mantenga libre de lesiones».
Para la final de la Champions contra el PSG, que empezará a las 18:00 h, Henry vuelve a confiar en él. Comentar el encuentro para la cadenaestadounidense CBS será «horrible, porque soy aficionado y nunca lo hemos ganado», admitió el exdelantero, que entre 1999 y 2007, más un breve regreso en 2012, marcó 228 goles en 377 partidos con el Arsenal.
Thierry Henry estuvo a punto de ganar la Liga de Campeones con el Arsenal
«Espero que ganen. El equipo puede pasar a la historia como "los Inolvidables", pues el Arsenal nunca ha conquistado este título», afirmó Henry. El francés de 48 años ya estaba en primera línea cuando los Gunners estuvieron a punto de alzarse con la copa por primera vez.
Gracias a sus goles, el Arsenal llegó a la final de la Liga de Campeones 2005/06 contra el FC Barcelona en París. A pesar de quedarse con diez por la roja a Jens Lehmann en el minuto 18, los ingleses se adelantaron a los 37. El defensa Sol Campbell había cabeceado un lanzamiento de falta de Henry.
Sin embargo, el sueño se esfumó: el Barça remontó en el último cuarto de hora con goles de Samuel Eto'o y Juliano Belletti, y ganó 2-1.
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Kai Havertz: sus estadísticas esta temporada
Partidos
23
Goles
6 asistencias
Asistencias
5