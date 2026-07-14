Por ahora no se puede confirmar si la conversación ocurrió como se informó en X. De ser cierta, coincidiría con el resultado del partido. Wissing, de 38 años —la misma edad que Julian Nagelsmann— y originario de Münster, dirigía entonces al Gamba Osaka.

El equipo de la metrópolis japonesa había terminado la temporada anterior noveno, con 55 goles encajados. Wissing llegó en 2026 y, en su primera experiencia como entrenador jefe, sorprendió al llevar al club a la final de la AFC Champions League Two, el equivalente asiático de la Europa League.

El 16 de mayo se midió al Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, João Félix, Sadio Mané y Kingsley Coman. «A nivel individual, no podemos competir con esa calidad», admitió Wissing a la revista *kicker* antes del encuentro. «Lo decisivo es que actuemos como un equipo, que mostremos nuestras fortalezas de forma coherente sobre el terreno de juego y que plantemos cara físicamente. Si lo conseguimos, tendremos nuestras oportunidades. Sin duda, tenemos posibilidades».