«No lo necesito. Gracias», respondió Jens Wissing en Instagram. Un aficionado del club saudí Al-Hilal le había escrito para darle su número y explicarle cómo derrotar al Al-Nassr.
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¡Tiene el mismo asesor que Jürgen Klopp y derrotó a Cristiano Ronaldo de forma sensacional! El increíble ascenso de un alemán desconocido
Por ahora no se puede confirmar si la conversación ocurrió como se informó en X. De ser cierta, coincidiría con el resultado del partido. Wissing, de 38 años —la misma edad que Julian Nagelsmann— y originario de Münster, dirigía entonces al Gamba Osaka.
El equipo de la metrópolis japonesa había terminado la temporada anterior noveno, con 55 goles encajados. Wissing llegó en 2026 y, en su primera experiencia como entrenador jefe, sorprendió al llevar al club a la final de la AFC Champions League Two, el equivalente asiático de la Europa League.
El 16 de mayo se midió al Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, João Félix, Sadio Mané y Kingsley Coman. «A nivel individual, no podemos competir con esa calidad», admitió Wissing a la revista *kicker* antes del encuentro. «Lo decisivo es que actuemos como un equipo, que mostremos nuestras fortalezas de forma coherente sobre el terreno de juego y que plantemos cara físicamente. Si lo conseguimos, tendremos nuestras oportunidades. Sin duda, tenemos posibilidades».
- (C)Getty Images
Jens Wissing derrotó de forma sensacional al Al-Nassr de Ronaldo
Wissing no necesitó la ayuda del aficionado del Al-Hilal. El Osaka, donde juega el exfutbolista del Bayern Takashi Usami, ganó 1-0. Ese éxito le abrió las puertas de un nuevo club y, probablemente, mucho dinero.
Días después fue presentado como nuevo entrenador del Al-Ittihad de Yeda, que le ofreció un contrato de dos años tras su paso por Osaka, donde dirigió 27 partidos con un promedio de 1,78 puntos.
En Al-Ittihad la presión será mayor, pues el club no es un outsider y aspira a recuperar la cima. Es el equipo más antiguo de Arabia Saudí y en 2025 conquistó el doblete. Sin embargo, la campaña pasada terminó quinto y cayó en semifinales de la Copa del Rey y en cuartos de la Liga de Campeones de la AFC Elite, lo que costó el cargo al técnico Sergio Conceição.
- J.LEAGUE
¿Cuándo puso fin Jens Wissing a su carrera como jugador?
En Alemania, Wissing es casi un desconocido. Exjugador con el mismo agente que Jürgen Klopp, su trayectoria es inusual: se formó en la cantera del FC Schalke 04 entre 2001 y 2004 y debutó con el Preußen Münster dirigido por Roger Schmidt, figura clave en su carrera.
Después fichó por el Borussia Mönchengladbach y jugó tres partidos en la Bundesliga 2010/11, y luego disputó once encuentros con el SC Paderborn 07 en Segunda. Las lesiones graves, sobre todo en el tobillo, limitaron su carrera: apenas disputó 18 partidos como profesional y se retiró a los 26 años.
«Las lesiones han marcado mi carrera. Lo difícil no fue el final, sino el camino hasta llegar a él, porque con cada lesión sientes que es más difícil volver al máximo nivel», declaró Wissing a transfermarkt.de.
- AFP
Roger Schmidt es el gran mentor de Jens Wissing.
Wissing trabajó en fitness y entrenamiento físico mientras iniciaba su carrera como entrenador. En 2014 llegó al 1. FC Gievenbeck y, cinco años después, fue segundo entrenador del filial del Gladbach a las órdenes de Heiko Vogel, actual técnico del Fürth.
En 2021, su exentrenador Roger Schmidt lo llamó de nuevo y marcó su carrera. «Roger ha sido un compañero y mentor clave», afirmó.
Tras dos años con los «Potros», lo acompañó al PSV Eindhoven y luego al Benfica, donde dirigió un partido por sanción de Schmidt. Junto al actual asesor de la J-League japonesa, Wissing conquistó sus primeros títulos: en Eindhoven, Copa y Supercopa; en Portugal, el campeonato 2023 y, al año siguiente, la Supercopa.
- J.LEAGUE
¿Cómo se podría describir la idea del juego de Jens Wissing?
No sorprende que la filosofía de juego de Wissing se asemeje a la de su mentor, Schmidt, pues la desarrollaron juntos. Se basa en presión alta y agresiva, gran movilidad en ambas direcciones y juego vertical rápido. El propio Wissing lo resume así: «Se trata de atacar y defender juntos, con timing, cohesión táctica e intensidad. Son clave el juego posicional dinámico, la verticalidad, la contrapresión y una defensa compacta y orientada al balón».
Tras obtener la licencia de entrenador profesional, no duró ni cinco meses la pasada temporada en el Red Bull Salzburgo como segundo de Thomas Letsch. «Para mí había llegado el momento adecuado de asumir responsabilidades por mi cuenta. Tenía la sensación de que había llegado el momento de poner en práctica mis propias ideas», afirmó.
- J.LEAGUE
Jens Wissing se enfrentará pronto a su primera prueba de fuego
En la Saudi Pro League, Wissing dirige una de las cinco plantillas más valiosas. Entre sus jugadores destacan el ex del Leverkusen Moussa Diaby y Steven Bergwijn, quien casi fichó por el Bayern. La primera prueba llegará el 11 de agosto: se medirán al Al-Jazira de los Emiratos Árabes Unidos para lograr el pase a la élite de la Liga de Campeones de la AFC.
Dos días después arranca la liga. Todavía no hay fecha para el reencuentro con Ronaldo, pero Wissing ya avisó: no necesita consejos en Instagram.
Jens Wissing: Las etapas de su carrera como entrenador
Período Club Cargo 2014-2019 1. FC Gievenbeck Entrenador principal 2019-2021 Borussia M’gladbach II Segundo entrenador 2021-2022 PSV Eindhoven Segundo entrenador 2022-2024 Benfica Segundo entrenador 2025 FC Red Bull Salzburgo Segundo entrenador 2026 Gamba Osaka Entrenador principal desde 2026 Al-Ittihad Entrenador principal
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