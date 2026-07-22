Getty
Traducido por
«¡Tiene el ego de Cristiano Ronaldo, pero no el talento de David Bellion!» - Gabby Agbonlahor califica el posible fichaje de Alejandro Garnacho por el Aston Villa como una «pesadilla»
Agbonlahor, furioso por el interés de Villa Park
Agbonlahor se ha mostrado en contra del fichaje de Garnacho por el Aston Villa. Se informa que el jugador de 22 años llegaría cedido con opción a compra obligatoria, un año después de su traspaso de 40 millones de libras del Manchester United al Chelsea.
El internacional argentino apenas marcó un gol en 24 partidos de Premier con los ‘blues’, que ahora lo han incluido en la lista de transferibles. Agbonlahor insiste: Villa debe evitarlo.
- Getty Images Sport
Dudas sobre su carácter y actitud
En «talkSPORT Breakfast», Agbonlahor descartó el fichaje de Garnacho por el Villa: «¡No! Es hora de anuncios. No quiero hablar, no va a pasar. ¡Es un sueño, una pesadilla!».
El exdelantero del Villa cuestionó la capacidad de Garnacho, citando sus recientes actuaciones con el Chelsea. «No es un buen jugador», añadió Agbonlahor. «Cada vez que lo he visto, no es capaz de superar al lateral. En sus últimos cinco o seis partidos con el Chelsea la temporada pasada, corría hacia el lateral, se daba la vuelta y pasaba el balón hacia atrás. Le daba miedo enfrentarse a un rival.
Hay una razón por la que el Manchester United lo descartó, otra por la que el Chelsea hizo lo mismo y otra por la que Argentina no lo convocó al Mundial pese a necesitar extremos.
«Por lo que he visto de su carrera en el Manchester United, tiene el ego de Ronaldo o Messi, pero no tiene el talento de David Bellion, que jugaba en el Manchester United hace veinte años».
Persisten las preocupaciones en el vestuario
Agbonlahor advierte que Garnacho podría alterar el ambiente positivo que Unai Emery ha creado en Villa, citando su reputación y comportamiento como motivos de preocupación. Esta armonía es crucial tras la marcha de Morgan Rogers, quien fichó oficialmente por el Chelsea.
«Si nos fijamos en el carácter de los jugadores, el vestuario del Aston Villa es increíble: todos se llevaban bien con Morgan Rogers y le querían», dijo Agbonlahor. «¿Quieres que entre un elemento negativo en el vestuario?
Todo lo que se oye sobre Garnacho, cómo levanta los brazos cuando sale del campo, la forma en que se marchó del Manchester United».
Aun así, el exdelantero del Villa admitió que Emery suele recuperar a jugadores estancados y concluyó: «Si hay un entrenador capaz de enderezarlo, ese es Unai Emery».
- Getty
La decisión de Villa sobre su traspaso, en el punto de mira
Agbonlahor sigue sin convencerle la operación y cree que el supuesto interés del Villa obedece más a las circunstancias que a una estrategia, tras fallar en otros objetivos.
Resumió su opinión diciendo: «Es que no entiendo este fichaje. De verdad que no lo entiendo. Me deja totalmente perplejo». El próximo movimiento del Villa en el mercado de fichajes determinará si el equipo de Emery sigue adelante con el supuesto acuerdo a pesar de las críticas.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias