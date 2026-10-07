Han pasado más de tres años y medio desde que el Manchester City supo por primera vez que las supuestas irregularidades financieras en el Etihad Stadium estaban siendo examinadas con lupa. Tras una larga investigación, la noticia salió a la luz en febrero de 2023.

Una audiencia de 10 semanas, llevada a cabo por una comisión independiente, tuvo lugar en septiembre de 2024 y concluyó a finales de ese año. Hubo que esperar hasta el otoño de 2026 para que aparecieran informaciones sobre la supuesta culpabilidad del City, con la Premier League pronunciándose finalmente en público.

No hay noticias sobre lo que ocurrirá después, con varias sanciones siendo objeto de especulación, que van desde importantes deducciones de puntos, que llevarían a un descenso inevitable de la máxima categoría inglesa, hasta grandes paquetes de compensación, multas y prohibiciones para fichar.

Durante todo el proceso, el City siempre ha defendido su inocencia y no ha admitido ninguna irregularidad. Eso sigue siendo así, tras las declaraciones del director ejecutivo Ferran Soriano y del presidente del club Khaldoon Al Mubarak.