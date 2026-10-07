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¿Tiene el «beligerante» Manchester City «algunas cartas guardadas»? El héroe de culto Paul Dickov habla de los 115 cargos, las posibles sanciones y la postura «desafiante» tras un comunicado «farsa»
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La saga del FFP se ha prolongado durante más de tres años
Han pasado más de tres años y medio desde que el Manchester City supo por primera vez que las supuestas irregularidades financieras en el Etihad Stadium estaban siendo examinadas con lupa. Tras una larga investigación, la noticia salió a la luz en febrero de 2023.
Una audiencia de 10 semanas, llevada a cabo por una comisión independiente, tuvo lugar en septiembre de 2024 y concluyó a finales de ese año. Hubo que esperar hasta el otoño de 2026 para que aparecieran informaciones sobre la supuesta culpabilidad del City, con la Premier League pronunciándose finalmente en público.
No hay noticias sobre lo que ocurrirá después, con varias sanciones siendo objeto de especulación, que van desde importantes deducciones de puntos, que llevarían a un descenso inevitable de la máxima categoría inglesa, hasta grandes paquetes de compensación, multas y prohibiciones para fichar.
Durante todo el proceso, el City siempre ha defendido su inocencia y no ha admitido ninguna irregularidad. Eso sigue siendo así, tras las declaraciones del director ejecutivo Ferran Soriano y del presidente del club Khaldoon Al Mubarak.
¿Será el Manchester City un equipo de la máxima categoría en 2027-28?
Preguntado por si espera que el City comience la campaña 2027-28 como equipo de la Premier League, el héroe del ascenso a Division Two de 1999 Dickov, hablando en colaboración con 247Bet, dijo a GOAL: «No estoy esquivando la pregunta. Lo he dicho desde el principio, desde que salió este tema, creo que es una cuestión realmente difícil de responder.
»He estado escuchando mucho de ambas partes. He oído a muchos exjugadores y comentaristas hablar de ello, decir cuál debería ser el castigo, qué debería pasar, qué no debería pasar, la gravedad del asunto. Y, por otro lado, al City y los comunicados que ha emitido.
»La verdad es que nadie lo sabe realmente. No lo sabemos, y lo digo en general, no creo que nadie lo sepa. No creo que los que estamos aquí sentados, la gente en la tele, probablemente ni siquiera la Premier League ni el Man City sepan ahora mismo qué va a pasar con la apelación, si la van a ganar, si no, cuáles van a ser las sanciones, lo severas que serán, o si va a haber alguna sanción.
»Simplemente es una cuestión muy difícil de responder para mí porque, desde mi punto de vista, ha sido interesante escuchar la opinión de mucha gente al respecto. Mucha gente ha sido muy contundente en sus opiniones, y lo entiendo.
»Pero sinceramente creo que a veces quizá haya que esperar a ver cuál es el desenlace, el desenlace final, antes de aventurarse a hacer una conjetura sobre lo que va a pasar. Porque no te miento, no tengo ni idea de cuál va a ser el resultado».
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Cuántos clubes tendrían que votar a favor de la expulsión de la Premier League
Si el City fuera expulsado de la Premier League, entonces 15 de sus 19 rivales de la máxima categoría tendrían que votar a favor de dicha expulsión. Al ser preguntado si eso parece poco probable, dado lo importante que es el City para la marca global de la división y su atractivo masivo, Dickov añadió: «No lo habrías pensado.
«No lo sabes, yo no habría pensado que los cargos saldrían a la luz con la gravedad con la que lo han hecho, pero así ha sido. ¿Habrías pensado que, después de salir eso a la luz, el club, el presidente, Ferran, Khaldoon, serían tan firmes y tan contundentes en su defensa? Porque así es como respondieron.
«Lo único que puedo decir es que, por mis experiencias con el club, y especialmente con los propietarios, es que son personas realmente, realmente buenas. Lo que han hecho, no solo en el campo, lo que han hecho por Mánchester en general fuera del campo, y cómo han sido, nosotros solo los hemos conocido como buena gente que ha hecho cosas buenas.
«Así que ahora mismo, con los comunicados que han publicado, lo único que podemos hacer es creerles porque siempre han hecho el bien desde que están aquí. Así que hasta ese momento, no solo yo, sino obviamente muchos aficionados del City y sus amigos, tenemos que creer en ellos ahora mismo.»
¿Le quedan ases en la manga al Manchester City?
El City se ha mostrado tan firme en su postura, en medio de una reacción en contra a veces feroz, que sería algo extraño ver que finalmente fuera castigado con más de 100 cargos por incumplimientos de la normativa.
Preguntado por si el ocho veces campeón de la Premier League puede tener todavía algunos ases más bajo la manga, Dickov dijo: «Tenga unas cuantas cartas más bajo la manga o no, como lo quieras decir, está claro que tienen algo.
«Son realmente buenas personas en la cúpula. Y esta es, una vez más, mi opinión personal: si no tuvieran algo, creo que darían un paso al frente. Obviamente sienten que hay algo ahí, que han sido tratados injustamente y que es algo por lo que van a luchar hasta el final.
«Y, hablando con todos mis amigos que son aficionados del City de los pies a la cabeza, eso es lo único que ahora mismo les da esperanza, porque solo han hecho cosas buenas por el club desde que están aquí. Además, el hecho de que la defensa sea tan sólida, yo diría incluso desafiante y combativa, nos da a este lado un poco de esperanza».
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La visita a Anfield promete ser un duelo animado
El City volvió a gastar a lo grande en el mercado de fichajes de verano, incorporando a jugadores como Elliot Anderson y Enzo Fernandez, y, después de sufrir una derrota en la Community Shield ante el Arsenal, ha sumado el pleno de puntos en sus primeros cinco partidos de la Premier League de 2026-27 para situarse en lo más alto de la tabla.
Su regreso a la acción tras el parón internacional promete ser intenso, con una visita al Liverpool en el horizonte. Anfield debería ser una caldera el domingo, aunque todavía está por determinar qué deparará el futuro a corto y largo plazo para los dos pesos pesados que protagonizan un duelo muy esperado.
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