Tiene dos exigencias llamativas: el espectacular regreso de José Mourinho al Real Madrid está cada vez más cerca

Según el informe, el Real Madrid se reunió a principios de semana con el equipo directivo de Mourinho para avanzar en las negociaciones. También ya hubo contacto directo con el entrenador. El director general del club, José Ángel Sánchez, presiona para ficharlo.

Según The Athletic, Florentino Pérez también lo respalda y lo ve como el candidato ideal para regresar al banquillo madridista el próximo verano, trece años después.

El propio Mourinho no se opone, pero pone dos condiciones: «control total» y «gran capacidad de decisión en los fichajes», según Sky.