¡Tiene contrato con un equipo de Segunda División! Se baraja un nombre sorprendente como sucesor de Sebastian Kehl en el BVB

Gracias a su «método de trabajo analítico, su estilo de liderazgo tranquilo y estratégico, así como a una inteligente planificación de la plantilla», Book se ha labrado en los últimos años una excelente reputación en el sector, por lo que, al parecer, ya estaba en el punto de mira del VfL Wolfsburgo y del Borussia Mönchengladbach.

Sin embargo, rechazó las ofertas de la Bundesliga y, en su lugar, renovó su contrato en Elversberg, en parte porque, al parecer, tenía la esperanza de conseguir un puesto en un club más grande. Ahora se le presenta esa oportunidad con los «amarillos y negros».

En el Elversberg, Book es considerado uno de los artífices del actual éxito deportivo. A pesar de las bajas de renombre del verano pasado, como el regreso de Fisnik Asllani al TSG Hoffenheim tras su cesión, el técnico de 40 años ha reunido en el equipo del Sarre una plantilla muy competitiva que, tras 27 de las 34 jornadas, ocupa el segundo puesto de la tabla de la Segunda División y tiene buenas posibilidades de ascender a la Bundesliga.