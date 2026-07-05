¿Tiene Brasil un «plan contra Erling Haaland»? Carlo Ancelotti explica cómo su equipo frenará al goleador noruego en los octavos del Mundial

Haaland ha marcado cinco goles en este torneo y Ancelotti conoce bien la amenaza del máximo goleador de la Premier League. Su equipo busca frenar al delantero del Manchester City y superar a Noruega para alcanzar los cuartos de final del Mundial. El legendario técnico italiano confía en que sus defensas, con años de experiencia en la élite europea, están preparados para el reto.

En la víspera del encuentro, afirmó en rueda de prensa: «No creo en un plan “anti-Haaland”. Mis jugadores ya saben cómo marcarlo; lo han enfrentado varias veces. Estamos en óptimas condiciones, aunque debemos seguir mejorando. Todos conocen su estilo, así que no tengo que explicar nada a mis defensas».