«Tiene 18 años, pero parece un profesional curtido»: le dicen a Alemania que «no puede permitirse» dejar fuera de la convocatoria para el Mundial al joven del Bayern de Múnich

El excentrocampista alemán Hamann ha sido uno de los principales defensores de la inclusión de Karl en la convocatoria para la fase final. Al valorar el impacto del joven, Hamann declaró a Sky Sport que el adolescente posee un talento natural excepcional que la selección nacional simplemente no puede pasar por alto.

«Tiene 18 años y solo lleva ocho o nueve meses jugando como profesional, pero da la sensación de que hay un veterano en el campo», dijo Hamann. «Todo lo que hace lo hace con naturalidad y soltura. Con su capacidad para superar a los rivales en el uno contra uno y crear superioridad numérica por la banda, simplemente no podemos permitirnos no llevarlo al Mundial, teniendo en cuenta los jugadores de los que disponemos».