¡Thriller de ocho goles en el Etihad! El doblete de Semenyo ayuda al Manchester City a sobrevivir al hat-trick de Brian Brobbey y al susto del Sunderland

El equipo de Maresca sumó su quinta victoria consecutiva de la temporada, lo que le permite seguir siendo el único conjunto de la categoría con un pleno del 100 %. Semenyo marcó la diferencia al ver puerta en dos ocasiones y frustrar las esperanzas del Sunderland de dar una campanada mayúscula. El conjunto local también vio cómo Enzo Fernandez, Rayan Cherki y Erling Haaland se sumaban a la lista de goleadores en un encuentro trepidante que mantuvo al público del Etihad en vilo durante toda la tarde.

El resultado pone el broche a un inicio histórico de Maresca en Manchester. El italiano ha ganado ya cada uno de sus cinco primeros partidos de la Premier League al frente del Manchester City, convirtiéndose en apenas el sexto entrenador en la historia de la competición en lograrlo. Aunque finalmente se amarraron los tres puntos, la forma en que llegó la actuación dará mucho que pensar al cuerpo técnico, especialmente por una línea defensiva que tuvo problemas para contener el juego directo del rival.