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¡Thriller de ocho goles en el Etihad! El doblete de Semenyo ayuda al Manchester City a sobrevivir al hat-trick de Brian Brobbey y al susto del Sunderland
Semenyo brilla mientras el City mantiene su racha de victorias
El equipo de Maresca sumó su quinta victoria consecutiva de la temporada, lo que le permite seguir siendo el único conjunto de la categoría con un pleno del 100 %. Semenyo marcó la diferencia al ver puerta en dos ocasiones y frustrar las esperanzas del Sunderland de dar una campanada mayúscula. El conjunto local también vio cómo Enzo Fernandez, Rayan Cherki y Erling Haaland se sumaban a la lista de goleadores en un encuentro trepidante que mantuvo al público del Etihad en vilo durante toda la tarde.
El resultado pone el broche a un inicio histórico de Maresca en Manchester. El italiano ha ganado ya cada uno de sus cinco primeros partidos de la Premier League al frente del Manchester City, convirtiéndose en apenas el sexto entrenador en la historia de la competición en lograrlo. Aunque finalmente se amarraron los tres puntos, la forma en que llegó la actuación dará mucho que pensar al cuerpo técnico, especialmente por una línea defensiva que tuvo problemas para contener el juego directo del rival.
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Brobbey entra en los libros de historia pese a la derrota
A pesar de acabar en el bando perdedor, el delantero del Sunderland Brian Brobbey firmó una actuación para la historia. El atacante marcó un sensacional hat-trick y se convirtió en el primer jugador del Sunderland en lograr algo así en la máxima categoría desde que Jermain Defoe lo consiguió en 2016. La definición de Brobbey, impecable, permitió a los visitantes empatar dos veces, primero 1-1 y después 2-2, antes de que volviera a marcar para recortar la desventaja hasta el 4-3 en la segunda parte y silenciar momentáneamente a la afición local.
Su exhibición en Mánchester le situó en un grupo increíblemente selecto dentro de la historia de la competición. Según datos estadísticos, Brian Brobbey es el cuarto jugador en la historia de la Premier League que marca un hat-trick contra el equipo que empezó el día líder de la tabla. Se une a una ilustre lista en la que figuran Robbie Fowler, Dirk Kuyt y Romelu Lukaku. Su actuación fue aún más destacable si se tiene en cuenta que no había visto puerta en ninguna de sus anteriores apariciones ligueras esta temporada.
Sustos defensivos y heroísmo sobre la línea de gol
Aunque el marcador sugiere una tarde cómoda para el campeón, la realidad fue mucho más frenética. El Sunderland creó numerosas ocasiones y podría haberse llevado fácilmente más del partido de no ser por una defensa desesperada. Rúben Dias se erigió en salvador de los locales, con un notable despeje acrobático sobre la línea cuando el marcador estaba en 4-3. Esa intervención evitó el cuarto gol del Sunderland y, posiblemente, cambió la dinámica de los últimos veinte minutos.
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Haaland rompe su maldición contra el Sunderland
Para Haaland, el partido suponía una oportunidad largamente esperada para completar su colección en la Premier League. Antes del pitido inicial, el Sunderland era el único equipo al que el noruego se había enfrentado en la competición sin ver puerta.
Anteriormente no había logrado marcar en dos apariciones contra ellos, pero por fin puso fin a esa sequía en los compases finales. El remate a puerta vacía de Haaland en el segundo palo no solo puso el 5-3, sino que también aseguró que ya ha marcado contra los 25 equipos de la Premier League a los que se ha enfrentado.
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