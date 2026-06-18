Thomas Tuchel ya muestra su magia, aunque debe mejorar la débil defensa de Inglaterra. En la victoria inaugural ante Croacia, Harry Kane y Jude Bellingham brillaron

Dijera lo que dijera Tuchel, funcionó: Inglaterra pasó de una primera parte mediocre a una segunda contundente, con dos goles más que confirman su condición de favorita.

Harry Kane adelantó a Inglaterra tras repetir un penalti que Dominik Livakovic había detenido, pero Croacia empató de la nada.

La decisión de Tuchel de dejar fuera a Marc Guehi y apostar por John Stones y Ezri Konsa había sido muy comentada, y los críticos cobraron fuerza cuando el centrocampista del Inter Petar Sucic se adentró, Stones picó en la finta y el balón llegó a Martin Baturina, quien disparó al ángulo superior.

Inglaterra recuperó la ventaja cinco minutos después: Declan Rice centró desde la esquina y Kane cabeceó a la red. Sin embargo, Inglaterra no mantuvo la ventaja: Mario Pasalic superó con un pase elevado a una defensa que había retrocedido demasiado, Ivan Perisic cabeceó hacia Petar Musa y este remató de volea al ángulo inferior.

Tras el descanso Inglaterra reaccionó: pase de Anderson, control y disparo de Bellingham al rincón. Luego Livakovic mantuvo a Croacia en pie con siete paradas, varias en pocos minutos.

La sentencia llegó en el 85: Saka asistió a Rashford, otro suplente, y este fusiló al ángulo.

Aun así, la zaga inglesa lució inestable y surgirán dudas sobre su capacidad para manejar partidos, más con Rice lesionado. Pero su poderío ofensivo y la reacción en la segunda parte muestran que, al menos, Inglaterra será un equipo muy peligroso en las próximas cinco semanas.

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