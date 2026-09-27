AFP
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Thomas Tuchel y Harry Kane descartan las afirmaciones de que el veredicto del FFP del Manchester City distrajo a las estrellas de Inglaterra en la derrota ante España
Tuchel mantiene el foco en medio de la tormenta en el Etihad
Tuchel se ha mostrado firme ante las insinuaciones de que sus jugadores estaban inquietos por el drama legal en curso que rodea al Manchester City. Inglaterra sufrió una ajustada derrota por 3-2 ante España en Wembley el sábado por la noche, un resultado que llegó apenas 24 horas después de que surgieran informaciones que apuntaban a que es probable que el City sea declarado culpable de la mayoría de sus 115 cargos de la Premier League. Con el trío del City formado por Marc Guehi, Nico O’Reilly y Elliot Anderson, todos ellos en el once inicial, el momento de la noticia estuvo lejos de ser ideal para la concentración de la selección.
«No para mí, pero puedo imaginar que quizá para los jugadores del Manchester City sí. No voy a comentar sobre eso. Creo que es un caso judicial en curso, así que no voy a comentar sobre eso. No lo convertí en un tema. No fue un tema para mí», afirmó Tuchel.
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El entrenador respalda el diálogo abierto de los jugadores
Tuchel insistió en que su atención durante toda la concentración internacional estuvo centrada estrictamente en el fútbol, y señaló que estuvo completamente volcado en las reuniones del equipo, las sesiones de entrenamiento y la preparación del partido ante España. Dejó claro que, a nivel personal, durante la concentración no era una prioridad para él seguir las noticias externas o los acontecimientos fuera del terreno de juego. Aunque reconoció que los jugadores tenían más tiempo libre y probablemente hablaron de la situación en curso fuera de las actividades del equipo, Tuchel consideró positivo ese diálogo abierto.
«Me entero de las noticias al final en la concentración, lo noto todo el tiempo, así que solo pienso en España, en los entrenamientos y en las reuniones. Para mí, no. Los jugadores tienen más tiempo que yo, así que seguro que me imagino que hablan de ello, pero es bueno que lo hagan y no los noté distraídos», dijo Tuchel.
La capitana de Inglaterra confirma conversaciones en la selección
Aunque Tuchel intentó desvincular la actuación del relato extradeportivo, el capitán Harry Kane admitió que la situación sí había sido un tema de conversación dentro del vestuario. Kane reconoció que los jugadores estaban al tanto de los acontecimientos, pero insistió en que la selección sabe bien cómo separar sus intereses de club de sus responsabilidades internacionales. El veterano delantero cree que la capacidad de aislar las distintas presiones ha sido una fortaleza histórica del actual grupo de Inglaterra, incluso cuando las noticias implican posibles sanciones tan importantes para el club de sus compañeros.
«Hubo una conversación, pero al final del día, cuando estamos con Inglaterra, eso ha sido una gran ventaja para nosotros, dejamos un poco el fútbol de clubes a un lado y esta semana no fue diferente», declaró a ITV Sport.
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Pensando en el choque contra Chequia
Con el veredicto sobre el City acaparando todavía los titulares deportivos en todo el mundo, Tuchel debe ahora asegurarse de que su plantilla permanezca aislada del ruido externo. Las peticiones para que se anulen los títulos del City no han hecho más que añadir más ruido mediático al circo que rodea al veredicto. Inglaterra no tiene mucho tiempo para recrearse en la derrota ante España, ya que tiene previsto viajar para medirse a Chequia el martes. El rápido intervalo entre partidos ofrece una oportunidad inmediata al contingente del City para resarcirse y demostrar que su atención sigue centrada únicamente en sus obligaciones con la selección.
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