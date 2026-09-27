Tuchel se ha mostrado firme ante las insinuaciones de que sus jugadores estaban inquietos por el drama legal en curso que rodea al Manchester City. Inglaterra sufrió una ajustada derrota por 3-2 ante España en Wembley el sábado por la noche, un resultado que llegó apenas 24 horas después de que surgieran informaciones que apuntaban a que es probable que el City sea declarado culpable de la mayoría de sus 115 cargos de la Premier League. Con el trío del City formado por Marc Guehi, Nico O’Reilly y Elliot Anderson, todos ellos en el once inicial, el momento de la noticia estuvo lejos de ser ideal para la concentración de la selección.

«No para mí, pero puedo imaginar que quizá para los jugadores del Manchester City sí. No voy a comentar sobre eso. Creo que es un caso judicial en curso, así que no voy a comentar sobre eso. No lo convertí en un tema. No fue un tema para mí», afirmó Tuchel.