¡Thomas Tuchel tenía razón! El seleccionador de Inglaterra recibe apoyo tras la derrota ante Argentina, y una exestrella de los «Tres Leones» afirma que las sustituciones «inteligentes» no causaron la eliminación del Mundial

Tuchel ha encontrado en Townsend un aliado incondicional, quien rechaza culpar al técnico alemán por la dolorosa eliminación de Inglaterra en el Mundial de Atlanta. Tuchel fue criticado por sustituir al goleador Anthony Gordon en el 72’ por el defensa Ezri Konsa, pasando a un sistema con cinco atrás.

La medida le salió cara: Enzo Fernández y Lautaro Martínez marcaron en los últimos minutos y Argentina ganó 2-1. Pese a las críticas de aficionados y comentaristas al cambio de sistema, Townsend insiste en que la culpa de la derrota la tienen los jugadores, no el plan del técnico.