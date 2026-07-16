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¡Thomas Tuchel tenía razón! El seleccionador de Inglaterra recibe apoyo tras la derrota ante Argentina, y una exestrella de los «Tres Leones» afirma que las sustituciones «inteligentes» no causaron la eliminación del Mundial
Argentina logra una remontada espectacular
Tuchel ha encontrado en Townsend un aliado incondicional, quien rechaza culpar al técnico alemán por la dolorosa eliminación de Inglaterra en el Mundial de Atlanta. Tuchel fue criticado por sustituir al goleador Anthony Gordon en el 72’ por el defensa Ezri Konsa, pasando a un sistema con cinco atrás.
La medida le salió cara: Enzo Fernández y Lautaro Martínez marcaron en los últimos minutos y Argentina ganó 2-1. Pese a las críticas de aficionados y comentaristas al cambio de sistema, Townsend insiste en que la culpa de la derrota la tienen los jugadores, no el plan del técnico.
- AFP
Se culpa a los jugadores de los fallos defensivos
En talkSPORT, el exdelantero del Aston Villa Gabriel Agbonlahor criticó el repliegue defensivo en un partido clave. Aseguró que pasar a una defensa de cinco es inútil si los jugadores no muestran la resistencia física necesaria para contener los centros del rival.
Townsend respondió que un entrenador no puede controlar los fallos físicos de sus jugadores. «No es culpa de Thomas Tuchel», insistió. «Si no ganamos ni un cabezazo de los centros que llegaron a nuestro área, no se puede culpar al entrenador».
La sustitución de O'Reilly desata el debate
La decisión de Tuchel de incluir a Nico O’Reilly junto a Dan Burn, en lugar de opciones ofensivas como Marcus Rashford, Bukayo Saka u Ollie Watkins, generó controversia. Agbonlahor lamentó la medida, pues a su juicio privó a Inglaterra de una «salida de balón» ante la presión argentina.
Sin embargo, Townsend defendió la entrada de O’Reilly como una “opción más inteligente” para frenar a Lionel Messi. «No, no. Creo que Nico O’Reilly fue el cambio acertado», afirmó. «He visto a Argentina dos veces en este Mundial. He visto todos sus partidos y en todos Messi empieza muy adelantado, pero a medida que avanza el encuentro se retira cada vez más. En la segunda parte parecía un centrocampista central por la derecha».
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Townsend insiste en que no había ninguna alternativa viable
Townsend defendió que sacar a O'Reilly para marcar a Messi en una posición más retrasada tenía más sentido táctico que poner a un jugador ofensivo. «Eso es lo que a él (Messi) le gusta hacer». Así que sacar a O'Reilly para marcar a Messi en la izquierda a quince minutos del final fue más inteligente que poner a Rashford. Eso no tiene sentido», afirmó.
Luego defendió el planteamiento de Inglaterra al final del partido: «No había salida. Lo intentamos con Morgan Rogers, con Harry Kane y Bellingham presionando arriba, pero no funcionó. Lo he visto dos veces tras el pitido final».
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