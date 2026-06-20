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England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa

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Thomas Tuchel sugiere que Bukayo Saka será suplente ante Ghana en el Mundial

B. Saka
Inglaterra
Inglaterra vs Ghana
Ghana
World Cup
T. Tuchel
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El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, duda en alinear a Bukayo Saka como titular contra Ghana por su problema en el tendón de Aquiles. El extremo del Arsenal marcó ante Croacia tras salir del banquillo, pero sigue con sus minutos controlados.

  • Tuchel defiende a su delantero estrella

    Los Tres Leones empezaron con fuerza en el Grupo L al vencer a Croacia 4-2, con Saka dando una asistencia a Marcus Rashford nada más salir en la segunda parte. Aun así, el cuerpo técnico quiere dosificar al jugador de 24 años en la fase inicial. Aunque jugó con dolor en la recta final de la Premier que el Arsenal ganó, Tuchel prefiere no arriesgar.

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  • England World Cup 2026 Media ActivityGetty Images Sport

    El entrenador presenta el plan de preparación física

    El jugador ha dicho que está dispuesto a arriesgar su estado físico a largo plazo para ayudar al equipo, pero su entrenador analiza el panorama general del torneo. Tuchel afirmó: «Bukayo está listo y lo estará cada vez más. Para el último partido de esta fase de grupos, estará listo».

    Esta gestión contrasta con la del técnico del Arsenal, Mikel Arteta, que suele mantener en privado los detalles médicos de sus jugadores clave.

  • La amplitud de la plantilla alivia la presión

    Las evaluaciones médicas confirman que la tendinitis de Aquiles del extremo no ha empeorado tras la extenuante temporada nacional, aunque Tuchel prefiere reservarlo para las eliminatorias. Dejarlo en el banquillo demuestra la gran profundidad ofensiva de Inglaterra y probablemente permitirá a Noni Madueke volver a la banda derecha. La cautela se refuerza con el buen momento de forma de otras opciones de rotación, destacando Ivan Toney, autor de un hat-trick en la reciente victoria 5-1 en un amistoso a puerta cerrada contra el Sporting Kansas City.

  • FBL-WC-2026-MATCH22-ENG-CROAFP

    La prueba de Ghana pone a prueba a los líderes

    Inglaterra visita el martes el Boston Stadium para enfrentar a Ghana, que venció 1-0 a Panamá en su debut. Las «Estrellas Negras» plantean un exigente desafío físico y buscan afianzar su clasificación. Un segundo triunfo seguido pondría a Inglaterra en dieciseisavos antes de cerrar el grupo contra Panamá en Nueva Jersey.

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