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Thomas Tuchel sugiere que Bukayo Saka será suplente ante Ghana en el Mundial
Tuchel defiende a su delantero estrella
Los Tres Leones empezaron con fuerza en el Grupo L al vencer a Croacia 4-2, con Saka dando una asistencia a Marcus Rashford nada más salir en la segunda parte. Aun así, el cuerpo técnico quiere dosificar al jugador de 24 años en la fase inicial. Aunque jugó con dolor en la recta final de la Premier que el Arsenal ganó, Tuchel prefiere no arriesgar.
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El entrenador presenta el plan de preparación física
El jugador ha dicho que está dispuesto a arriesgar su estado físico a largo plazo para ayudar al equipo, pero su entrenador analiza el panorama general del torneo. Tuchel afirmó: «Bukayo está listo y lo estará cada vez más. Para el último partido de esta fase de grupos, estará listo».
Esta gestión contrasta con la del técnico del Arsenal, Mikel Arteta, que suele mantener en privado los detalles médicos de sus jugadores clave.
La amplitud de la plantilla alivia la presión
Las evaluaciones médicas confirman que la tendinitis de Aquiles del extremo no ha empeorado tras la extenuante temporada nacional, aunque Tuchel prefiere reservarlo para las eliminatorias. Dejarlo en el banquillo demuestra la gran profundidad ofensiva de Inglaterra y probablemente permitirá a Noni Madueke volver a la banda derecha. La cautela se refuerza con el buen momento de forma de otras opciones de rotación, destacando Ivan Toney, autor de un hat-trick en la reciente victoria 5-1 en un amistoso a puerta cerrada contra el Sporting Kansas City.
- AFP
La prueba de Ghana pone a prueba a los líderes
Inglaterra visita el martes el Boston Stadium para enfrentar a Ghana, que venció 1-0 a Panamá en su debut. Las «Estrellas Negras» plantean un exigente desafío físico y buscan afianzar su clasificación. Un segundo triunfo seguido pondría a Inglaterra en dieciseisavos antes de cerrar el grupo contra Panamá en Nueva Jersey.