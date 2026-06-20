Thomas Tuchel sugiere que Bukayo Saka será suplente ante Ghana en el Mundial

El jugador ha dicho que está dispuesto a arriesgar su estado físico a largo plazo para ayudar al equipo, pero su entrenador analiza el panorama general del torneo. Tuchel afirmó: «Bukayo está listo y lo estará cada vez más. Para el último partido de esta fase de grupos, estará listo».

Esta gestión contrasta con la del técnico del Arsenal, Mikel Arteta, que suele mantener en privado los detalles médicos de sus jugadores clave.