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¡Thomas Tuchel sigue ganando! La FIFA modifica su política sobre fotógrafos del Mundial tras la queja del seleccionador de Inglaterra, que afirmó: «No podía ver a mi equipo»
Tuchel obliga a revisar la política
El exentrenador del Bayern de Múnich mostró su indignación por lo reducido de la zona de banquillos en el AT&T Stadium, antes de la victoria de Inglaterra por 4-2 ante Croacia. Al elevar el campo 1,2 metros para adaptarlo a las medidas reglamentarias, el espacio junto a la línea de banda se vio seriamente limitado. Esto obligó a unos 50 periodistas a colocarse frente al técnico, impidiéndole ver al equipo en un momento emotivo.
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Un entrenador frustrado suplica a la FIFA
Tuchel mostró su decepción tras el partido y explicó que la multitud en la banda le impidió disfrutar de un momento histórico que había esperado desde niño.
Declaró: «Tengo que deciros algo. Le ruego a la FIFA que cambie la posición de los fotógrafos durante el himno nacional, porque no podía ver a mi equipo. Era un momento muy especial, y yo estaba de pie frente a un muro de 50 fotógrafos y no podía ver ni a un solo jugador.
Eso me arruinó un poco la experiencia. Es muy emotivo: de joven ni siquiera podía soñar con un momento así».
El órgano rector modifica su postura
Tras las quejas del seleccionador de Inglaterra y otros responsables, la FIFA aplicó de forma rápida un modelo de compromiso ya usado en otros torneos. Ahora, los fotógrafos se agruparán cerca de la línea de medio campo, no en las zonas técnicas. Además, el cuerpo técnico podrá moverse durante los himnos para ver el círculo central sin obstáculos.
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Sigue habiendo incertidumbre de cara al próximo partido
El organismo rector ya probó este protocolo adaptado durante el partido del Grupo A entre la República Checa y Sudáfrica el jueves en Atlanta. Según BBC Sport, aún no se sabe si estas actualizaciones constantes de los medios resolverán las dudas del seleccionador. La Federación Inglesa de Fútbol busca más aclaraciones y espera hablar directamente con los responsables de la FIFA antes de que Inglaterra vuelva a jugar su próximo partido de la fase de grupos.