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Thomas Tuchel se muestra «sorprendido» por los comentarios de Erling Haaland, mientras que el seleccionador de Inglaterra insiste en que su equipo puede soportar la presión de cara al partido de cuartos de final contra Noruega
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Los Tres Leones se enfrentan al rival menos favorito.
Haaland intentó trasladar la presión a Inglaterra antes de los cuartos de final del Mundial en Miami. A pesar de haber eliminado a Brasil, el delantero insistió en que las opciones de victoria de su equipo son escasas.
En una entrevista previa con NRK, el goleador noruego afirmó: «Hay muy pocas probabilidades de que ganemos. Creo que todos deberíais centrar toda la presión en Inglaterra».
Tuchel cuestiona la estrategia del delantero
Las declaraciones sorprendieron al seleccionador inglés, Tuchel, quien admitió no entender que una estrella como Haaland eludiera a la prensa antes de un partido clave.
En declaraciones a NRK, el técnico alemán reconoció su desconcierto por las tácticas psicológicas del delantero, aunque afirmó que los Tres Leones están preparados para soportar la presión en el Miami Stadium. «Me sorprende que Erling haya dicho eso, porque siempre he pensado que le encanta la presión y que rinde al máximo bajo presión. Me sorprende que nos la esté echando encima», dijo.
Y añadió: «Nos encanta la presión. Es lo que hay. No pierdo ni un minuto pensando en quién es el favorito ni en dónde recae la presión. Sé que se están preparando para ganar. ¿Por qué no iban a hacerlo?».
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Haaland quiere batir el récord de goles
La humilde retórica de Haaland antes del partido contrasta con su actuación, ya que ha marcado siete goles en sus primeras cuatro apariciones en el Mundial. Podría igualar los récords de James Rodríguez y Gerd Müller si supera la defensa inglesa.
Inglaterra, en cambio, busca romper su maleficio ante rivales europeos en eliminatorias de grandes torneos.
Los grandes se enfrentan por un puesto en semifinales
El ganador del duelo en Miami avanzará a semifinales para medirse con el vencedor del Argentina-Suiza en Kansas City. Antes de pensar en el pase, Inglaterra —siete partidos sin perder— debe frenar el potente ataque noruego liderado por Haaland.
Al preguntársele quién sentía más presión, Stale Solbakken respondió en la rueda de prensa del viernes: «Inglaterra tiene más presión que nosotros, aunque también nos exigimos mucho. Cuando empieza el partido, los jugadores no piensan tanto en la presión. Son 11 contra 11. Lo importante es lo que se dice antes».
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