AFP
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Thomas Tuchel se muestra «al 100 %» comprometido con llevar a Inglaterra a la Eurocopa de 2028, al tiempo que destaca un «gran problema» que hay que resolver tras la decepción del Mundial
Tuchel apunta a la gloria en la Eurocopa 2028
Tras la dolorosa derrota de Inglaterra 2-1 ante Argentina el miércoles, surgieron dudas sobre el futuro del seleccionador. Sin embargo, Tuchel, que en febrero renovó por dos años, no ha dejado dudas: quiere seguir hasta la próxima Eurocopa, donde Inglaterra buscará su primer título tras ser subcampeona en las dos últimas ediciones.
Al ser preguntado sobre su motivación para llevar al equipo a la Euro 2028, Tuchel fue contundente: «Al 100 %», afirmó el exentrenador del Chelsea. «Todavía hay mucho que mejorar, y estoy más que encantado de hacerlo». Pese a que los Tres Leones desperdiciaron una ventaja de 1-0 ante Argentina a cinco minutos del final, la FA respalda a su seleccionador de cara al partido por el tercer puesto contra Francia. El director ejecutivo, Mark Bullingham, confirmó en LinkedIn que «Thomas y los entrenadores motivarán a todos para ese encuentro y luego nos llevarán a clasificarnos para la Eurocopa que se celebrará en casa en 2028».
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Identificar la falta de coordinación táctica
Tuchel se mostró orgulloso de la plantilla, pero reconoció un problema recurrente que lastra a Inglaterra en los grandes escenarios. Señaló la frustrante brecha entre lo que muestra el equipo en los entrenamientos y su rendimiento en los partidos eliminatorios. Esto quedó claro tras la victoria 2-1 sobre Noruega en el Mundial, cuando Tuchel criticó la actuación del equipo, calificándola de «descuidada» y «afortunada».
«Tras el partido contra Noruega dije que hay una desconexión entre lo que veo en los entrenamientos y lo que ocurre en los partidos», explicó Tuchel. «Creo que podemos dominar más con el balón y demostrar nuestra calidad». Lo veo en los entrenamientos y en cada concentración, también aquí en el Mundial. Sigo sintiendo que hay un nivel más que debemos alcanzar y que tenemos que dar un paso adelante para conseguir el gran premio».
Abordar el problema del ADN
Tuchel sigue preocupado por la capacidad de Inglaterra para mantener la posesión y marcar el ritmo cuando el rival contraataca. Tras el gol de Anthony Gordon en el 55 contra Argentina, los Tres Leones perdieron el control, tendencia que, según el seleccionador, radica en la identidad futbolística del país.
«La posesión es crucial», afirmó Tuchel. «Quizá no esté en nuestro ADN como lo está en el de españoles, argentinos o brasileños. Tomar la iniciativa, controlar el partido y el balón es un gran problema». Al ser preguntado si la tendencia a replegarse y defender la ventaja en partidos clave supone un obstáculo psicológico para los jugadores ingleses, fue claro: «Si ocurre, hay que cambiarlo».
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«He disfrutado cada día»
Inglaterra buscará el domingo ante Francia su primer tercer puesto tras caer en 1990 y 2018. Tuchel admite que ha «disfrutado cada día» pese a la eliminación y confía en la mentalidad de su plantilla, acostumbrada a las semifinales.
«Estoy muy satisfecho con ellos y he disfrutado cada día», concluyó Tuchel. «Disfruté cada minuto de los primeros 55; creo que estábamos listos, no pasivos, sino yendo a por todas. Simplemente no pudimos hacer frente al cambio de rumbo del partido».
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