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Thomas Tuchel se lamenta del «momento decisivo» mientras Inglaterra cae ante España en un trepidante duelo de la Nations League
Tuchel identifica las dificultades iniciales en Wembley
Tuchel no se mordió la lengua en su valoración del rendimiento de Inglaterra tras un trepidante duelo de la Nations League contra España. El técnico alemán expresó su frustración por una actuación defensiva que dejó a su equipo a remolque ante la vigente campeona de Europa. Los errores individuales tempraneros marcaron el tono del partido, con Marc Guehi sorprendido por la presión alta de Lamine Yamal en el primer gol, antes de que un pase errado de Nico O’Reilly permitiera a España doblar su ventaja y dejar atónito a Wembley.
Al analizar el arranque del encuentro, Tuchel admitió que su equipo se había metido en un problema por su propia culpa. En declaraciones a ITV Sport tras el pitido final, el ex del Chelsea dejó un veredicto contundente sobre los compases iniciales del choque. "Un inicio terrible, el peor inicio posible. Lo hace muy difícil cuando vas por detrás contra este tipo de equipo. La reacción fue muy buena. Después de 10, 12 minutos, éramos el mejor equipo, pero cometimos dos o tres errores graves. Concedimos grandes ocasiones, pero en líneas generales fuimos mejores, dominamos, estuvimos en campo rival, creamos, marcamos dos goles. Creo que fueron nuestros mejores 15 minutos después del pitido", afirmó.
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El penalti fallado por Kane demuestra que fue un punto de inflexión
El momento decisivo de la noche llegó en la segunda parte, cuando Inglaterra, que mandaba 2-1 en ese momento tras los goles de Anthony Gordon y un cabezazo de Harry Kane, recibió un penalti. Con la oportunidad de tomar una ventaja contundente, el capitán de Inglaterra sufrió una desgracia poco habitual: resbaló al golpear el balón y vio cómo su lanzamiento se estrellaba en el larguero. El fallo desde los once metros permitió a España recuperar la compostura, y los suplentes Alex Baena y Mikel Oyarzabal acabaron viendo puerta para asegurar la victoria de los visitantes y dejar a Tuchel pensando en lo que podría haber sido.
«(Kane) no pudo transformar el penalti, por desgracia, y ese pudo haber sido el momento decisivo porque España habría, quizá por primera vez, creído que su larga racha de partidos sin perder se acababa aquí», dijo Tuchel.
Los despistes defensivos eclipsan la prometedora faceta ofensiva
Aunque la producción ofensiva dio a la afición local muchos motivos para animarse, la fragilidad de la línea de cuatro en defensa siguió siendo una preocupación acuciante para el cuerpo técnico. Tuchel se apresuró a señalar que, ante rivales de élite, el margen de error no existe. El tercer gol de España fue el único que el entrenador consideró realmente fruto del juego creativo del rival, mientras que los otros llegaron como regalos por errores no forzados. La inconsistencia atrás echó por tierra el trabajo realizado por el centro del campo y la delantera durante los noventa minutos.
El entrenador subrayó que el nivel exigido en el fútbol internacional no se alcanzó en momentos clave. «Luego, otro gran error para el 2-2, y el tercer gol fue el único gol que realmente marcaron», señaló Tuchel. «Los otros, demasiados errores individuales a ese nivel. Es lo que hay. Tenemos que seguir, aprender de ello y recuperar los puntos ante la República Checa.»
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Aspectos positivos en medio de la decepción para Inglaterra
A pesar del golpe de la derrota, en las palabras de Tuchel había una sensación de optimismo de fondo. El seleccionador de Inglaterra se mantuvo firme en su convicción de que el marcador no reflejaba del todo el equilibrio del juego ni el potencial de su plantilla.
«Siempre habrá momentos en los que sufras contra un equipo así. Pero a ese nivel, los detalles importan», insistió. «Importa que aproveches tus ocasiones, importa que reduzcas los errores decisivos. Ninguna de las dos cosas estuvo a nuestro favor hoy. La calidad estuvo ahí, el esfuerzo estuvo ahí, hubo tramos del partido muy, muy buenos, pero el resultado no lo demuestra hoy».
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