Preguntado por si, con bajas como la de Maguire, Inglaterra carece de experiencia y liderazgo en toda su línea de cuatro defensas, el exinternacional Inglaterra B Stubbs, que hablaba en asociación con Gambler Media, dijo a GOAL: «En este momento, lo parece.

«En cuanto a experiencia, sí. Porque creo que cuando miras las alineaciones titulares, ha habido una verdadera falta de experiencia en ellas. Marc Guehi probablemente sea el más experimentado. Y no diría que tenga mucha experiencia en el fútbol internacional.

«Así que, para mí, es la parte más débil del equipo de Inglaterra. Y Thomas Tuchel necesita encontrar el equilibrio adecuado. Porque creo que, además de tener experiencia, ahora mismo no parece haber el equilibrio correcto en la línea de cuatro defensas. Y parecen un poco nerviosos. Parecen un poco frágiles.

«Obviamente, tienes a un nuevo portero [James Trafford], que ha jugado los dos primeros partidos por detrás, y eso lleva tiempo. Pero para mí, y no lo digo solo porque sea él, me sorprende que Jarrad Branthwaite no esté apretando.

«Como jugador natural de perfil zurdo y que actúa por la izquierda. No sé cómo le ha ido en los entrenamientos. Quizá pueda ser titular en el próximo partido. Pero para mí, quizá no en cuanto a su último partido con el Everton, pero antes de eso ha sido muy impresionante. Y para mí, debe de estar muy cerca de conseguir esa internacionalidad. Y luego, obviamente, está lo que haga con ella.

«Creo que ahora mismo la línea defensiva de Inglaterra es un quebradero de cabeza para Thomas Tuchel. Porque tiene a mucha gente haciéndole muchas preguntas sobre el equilibrio. Y creo que lo que hemos visto en verano en cuanto al Mundial, me gusta Thomas Tuchel, pero se equivocó».