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Thomas Tuchel sale en defensa de Declan Rice y Bukayo Saka tras la baja de ambos jugadores del Arsenal de la selección inglesa antes del partido contra Japón
Las estrellas del Arsenal abandonan la concentración de la selección inglesa
Rice y Saka formaban parte de los 11 jugadores que Tuchel dejó fuera del empate 1-1 de la semana pasada contra Uruguay en Wembley, y el entrenador tenía la intención de volver a contar con ellos para el siguiente partido contra Japón. El sábado, sin embargo, se anunció que el dúo del Arsenal, junto con otros seis jugadores, abandonaría la concentración de los Tres Leones antes del segundo partido de la doble jornada en Wembley. Sin embargo, dado que la temporada del Arsenal entra en una fase intensa, muchos especularon con que la pareja estaba dando prioridad a terminar la campaña del club en detrimento de la selección nacional.
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Las pruebas médicas respaldan las afirmaciones de los jugadores
Tuchel salió al paso el lunes para desmentir tales afirmaciones, insistiendo en que Saka y Rice seguían sintiendo molestias tras su participación con el Arsenal en la final de la Carabao Cup contra el Manchester City el domingo pasado y que, por ello, tuvieron que retirarse. Ante las dudas sobre la veracidad de las lesiones, Tuchel se mantuvo firme en su postura.
«Entiendo cómo se ve», dijo Tuchel cuando se le preguntó por las bajas de Rice y Saka. «Sigo confiando al 100 % en la honestidad de Declan y Bukayo. Les hicimos pruebas médicas. Yo las vi. No tengo motivos para creer que ninguno de los dos no sea sincero conmigo. Pero, dada la cantidad de jugadores del Arsenal, entiendo las miradas. Querían participar desesperadamente —solo para dejar las cosas claras—. Pero ambos estaban claramente incómodos».
Acabar con la dicotomía entre el club y la selección
La situación se ha complicado debido a una amplia crisis de lesiones en el Emirates Stadium, que ha dejado a varias estrellas de los Gunners fuera durante el parón internacional. Sin embargo, Tuchel quiso destacar que tanto Rice como Saka hicieron un verdadero esfuerzo por estar en forma para el partido contra Japón. Señaló que, a diferencia de lo ocurrido en algunas ocasiones anteriores en la historia del fútbol internacional, los jugadores acudieron y trataron de superar sus problemas.
«Sabíamos tras la final de la [Carabao Cup] que había problemas. Estaban en tratamiento. Pero ambos vinieron. Declan incluso salió al campo. No vino a decir: “Chicos, me voy a casa”. He oído que hubo concentraciones en las que los jugadores ni siquiera se presentaron con las botas. Bukayo hizo sesiones en el gimnasio para intentarlo de verdad. Declan tuvo una sesión en el campo con Jude [Bellingham, que tampoco está al cien por cien] y dijo que no se sentía bien. ¿Por qué iba a correr ningún riesgo? Querían participar desesperadamente —solo para dejar las cosas claras—. Pero estaba claro que ambos se sentían incómodos», añadió el entrenador.
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Preocupación por un calendario agotador
Tuchel no dio detalles sobre los problemas que afectan a Rice y Saka, alegando que el Arsenal «no estaría contento» si lo hiciera. Destacó que ambos han estado jugando a pesar del dolor para ayudar a su club en su lucha por el triplete. «Declan lleva bastante tiempo sintiendo molestias y sigue jugando a pesar de ellas. Ahora mismo se encuentra en un punto en el que se pregunta: “¿Tiene sentido lo que estoy haciendo aquí, seguir adelante al 70 % y exigirme al máximo?” Lo mismo le pasa a Bukayo», explicó.
El seleccionador de los Tres Leones expresó su gran preocupación por el agotamiento de los jugadores de cara al Mundial, admitiendo que el calendario es un verdadero problema para la selección nacional. «Es una amenaza [para las esperanzas de Inglaterra]», afirmó. «No es la mayor, pero es una amenaza. El cansancio es un hecho. Por eso hemos organizado esta concentración como lo hemos hecho: para dar un respiro a los que han tenido una participación muy intensa. Estoy 100 % convencido de que sacaremos provecho de ello, ahora contra Japón y más adelante».