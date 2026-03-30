Thomas Tuchel sale en defensa de Declan Rice y Bukayo Saka tras la baja de ambos jugadores del Arsenal de la selección inglesa antes del partido contra Japón

La situación se ha complicado debido a una amplia crisis de lesiones en el Emirates Stadium, que ha dejado a varias estrellas de los Gunners fuera durante el parón internacional. Sin embargo, Tuchel quiso destacar que tanto Rice como Saka hicieron un verdadero esfuerzo por estar en forma para el partido contra Japón. Señaló que, a diferencia de lo ocurrido en algunas ocasiones anteriores en la historia del fútbol internacional, los jugadores acudieron y trataron de superar sus problemas.

«Sabíamos tras la final de la [Carabao Cup] que había problemas. Estaban en tratamiento. Pero ambos vinieron. Declan incluso salió al campo. No vino a decir: “Chicos, me voy a casa”. He oído que hubo concentraciones en las que los jugadores ni siquiera se presentaron con las botas. Bukayo hizo sesiones en el gimnasio para intentarlo de verdad. Declan tuvo una sesión en el campo con Jude [Bellingham, que tampoco está al cien por cien] y dijo que no se sentía bien. ¿Por qué iba a correr ningún riesgo? Querían participar desesperadamente —solo para dejar las cosas claras—. Pero estaba claro que ambos se sentían incómodos», añadió el entrenador.