Inglaterra respiró aliviada al ver a Marcus Rashford y Declan Rice entrenar con normalidad el sábado. Rashford, que marcó tras salir del banquillo en la victoria 4-2 ante Croacia, se recuperaba de una pequeña lesión muscular, mientras que Rice fue sustituido en el minuto 72 por molestias en la espalda y el isquiotibial.

Según The Guardian, ambos se movían con normalidad durante los ejercicios de pase mientras Tuchel probaba a la plantilla. Se espera que Rice, vicecapitán y pieza clave del centro del campo, mantenga su puesto, mientras que Rashford compite con Anthony Gordon por un lugar en la banda izquierda tras demostrar su buen estado físico tras el descanso del viernes.