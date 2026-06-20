AFP
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Thomas Tuchel recibe una buena noticia de cara al Mundial: Marcus Rashford y Declan Rice están recuperados, mientras que Bukayo Saka se queda en el banquillo
Dos jugadores clave vuelven a los entrenamientos a pleno rendimiento
Inglaterra respiró aliviada al ver a Marcus Rashford y Declan Rice entrenar con normalidad el sábado. Rashford, que marcó tras salir del banquillo en la victoria 4-2 ante Croacia, se recuperaba de una pequeña lesión muscular, mientras que Rice fue sustituido en el minuto 72 por molestias en la espalda y el isquiotibial.
Según The Guardian, ambos se movían con normalidad durante los ejercicios de pase mientras Tuchel probaba a la plantilla. Se espera que Rice, vicecapitán y pieza clave del centro del campo, mantenga su puesto, mientras que Rashford compite con Anthony Gordon por un lugar en la banda izquierda tras demostrar su buen estado físico tras el descanso del viernes.
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La forma física de Saka sigue siendo motivo de preocupación
Aunque las noticias sobre Rashford y Rice son positivas, Bukayo Saka sigue bajo extrema precaución. El extremo del Arsenal se quedó en el interior para seguir un programa físico individual, mientras el grupo entrenaba en Kansas City. Todo indica que volverá al banquillo el martes contra Ghana en Boston.
Tuchel admitió que el jugador sufre un problema persistente en el tendón de Aquiles, por lo que el cuerpo técnico prefiere no arriesgarlo los 90 minutos, sobre todo tras su breve aparición en el partido inaugural en Dallas.
Madueke se dispone a sacar partido de la cautela
Dado que Saka probablemente no será titular, Noni Madueke podría mantener su racha en el equipo. Madueke jugó como extremo derecho contra Croacia y es el candidato principal a conservar su puesto, mientras Inglaterra busca consolidar el liderato en el Grupo L. El enfoque cauteloso de Tuchel con Saka indica que lo reserva para las eliminatorias.
Tuchel lo confirmó: «Saka se recupera de un problema en el tendón de Aquiles y aún no está para los 90 minutos». El técnico prioriza su disponibilidad a largo plazo y confía en la profundidad de una plantilla que ya mostró su potencia en la segunda parte ante Croacia.
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Kane aspira a batir el récord absoluto
Harry Kane quiere mantener su buen momento ante Ghana y aumentar su cuenta de goles en el Mundial, tras llegar a 10 tantos con un doblete contra Croacia.
Con ese doblete, el delantero del Bayern de Múnich igualó el récord de Gary Lineker como máximo goleador inglés en Mundiales y ahora busca superarlo.