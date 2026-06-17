Thomas Tuchel recibe una advertencia sobre un «Mundial desastroso» tras una «extraña decisión»; Harry Redknapp explica qué podría obligar al seleccionador de Inglaterra a dimitir

Tras ganar títulos nacionales y una Liga de Campeones con París Saint-Germain, Chelsea y Bayern de Múnich, Tuchel aceptó dirigir Inglaterra a partir de 2025.

Dirigió una campaña perfecta en la fase de clasificación para el Mundial —máximos puntos y cero goles encajados—, pero no todos se han dejado convencer por el estilo de un técnico que prometió cambio y, sin embargo, en muchos aspectos recuerda a su predecesor, Sir Gareth Southgate.

Ganar es lo único que importa, y Tuchel podría acabar con 60 años de espera en 2026, cuando el fútbol regrese a casa tras seis décadas de desierto internacional.

La Federación Inglesa confía tanto en él que ya le ha ampliado el contrato hasta la Eurocopa de 2028, que se disputará en Reino Unido e Irlanda.

Sin embargo, algunos dudan, pues Tuchel aún no ha superado un gran torneo, y ya se pregunta qué ocurrirá si los Tres Leones regresan de Norteamérica este verano con el rabo entre las piernas.