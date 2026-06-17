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Thomas Tuchel recibe una advertencia sobre un «Mundial desastroso» tras una «extraña decisión»; Harry Redknapp explica qué podría obligar al seleccionador de Inglaterra a dimitir
Tuchel renueva su contrato hasta la Eurocopa de 2028.
Tras ganar títulos nacionales y una Liga de Campeones con París Saint-Germain, Chelsea y Bayern de Múnich, Tuchel aceptó dirigir Inglaterra a partir de 2025.
Dirigió una campaña perfecta en la fase de clasificación para el Mundial —máximos puntos y cero goles encajados—, pero no todos se han dejado convencer por el estilo de un técnico que prometió cambio y, sin embargo, en muchos aspectos recuerda a su predecesor, Sir Gareth Southgate.
Ganar es lo único que importa, y Tuchel podría acabar con 60 años de espera en 2026, cuando el fútbol regrese a casa tras seis décadas de desierto internacional.
La Federación Inglesa confía tanto en él que ya le ha ampliado el contrato hasta la Eurocopa de 2028, que se disputará en Reino Unido e Irlanda.
Sin embargo, algunos dudan, pues Tuchel aún no ha superado un gran torneo, y ya se pregunta qué ocurrirá si los Tres Leones regresan de Norteamérica este verano con el rabo entre las piernas.
¿Podría Tuchel dejar su cargo tras el Mundial de 2026?
Al preguntarle si los nuevos contratos se deben ganar o conceder, el exentrenador del Tottenham y el West Ham, Redknapp —en declaraciones a GOAL con BuzzBallz— admitió que una buena situación puede complicarse rápido: «Fue una decisión extraña. Ojalá se lo gane.
Si Inglaterra tiene un Mundial desastroso, recibirá muchas críticas. A todos nos pasa con Inglaterra: hemos tenido grandes entrenadores y aun así nos han destrozado. Hasta Bobby Robson sufrió su ración de pullas, y Graham Taylor, un hombre encantador, también.
Si el Mundial es un desastre, recibirá tantas críticas que quizá prefiera irse».
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Tuchel, de 52 años, ha dejado claro que hará las cosas a su manera y ha generado revuelo con algunas decisiones controvertidas al elegir a los 26 jugadores para el Mundial. Redknapp cree que algunos de los excluidos son ese tipo de jugadores espectaculares que ahora escasean en el fútbol moderno.
Cuando se le pidió que mencionara a aquellos por los que pagaría para verlos jugar, este hombre —al que la FA pasó por alto en su día para ocupar un puesto de seleccionador— afirmó: «Ya no hay figuras como las que había antes; para ser sincero, ya no hay tantos jugadores que me hagan levantarme de la butaca».
Me encantan los jugadores con auténtica habilidad, que saben regatear y cambiar el rumbo de un partido. Me gusta Cole Palmer cuando está en forma; no fue al Mundial. También Phil Foden: dos jugadores que me encantan. Disfruto viendo a Eberechi Eze, del Arsenal: con el balón crea mucho peligro.
«Ahora mismo no veo en el Manchester United a esos jugadores especiales que tenía con Fergie [Sir Alex Ferguson]. Hay talento, pero echo de menos a alguien capaz de hacer algo distinto.
Hoy muchos canteranos solo saben pasar y pasar; yo quiero ver regates, jugadores que recogen la pelota y ganan un uno contra uno.
Odio ver a un extremo recibir y pasar atrás o centrar en un uno contra uno; antes te destrozaban si no intentabas regatear, pero así han cambiado las cosas».
- BuzzBallz
Mundial 2026: Inglaterra y Tuchel buscan brillar en Norteamérica
Inglaterra busca ilusionar a sus fans durante el próximo mes, pues su nueva aventura mundialista arranca el miércoles ante Croacia en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. Redknapp lo seguirá de lejos, confiando en que alguien —incluso Tuchel— le levante el ánimo.
BuzzBallz quiere devolver la diversión a la afición este verano y anima a los seguidores a disfrutar del lado más desenfadado del deporte. Para celebrar los 21 866 días desde el último gran título de Inglaterra, la marca de bebidas listas para tomar regalará 21 866 productos a quienes compartan fotos o vídeos creativos y divertidos de sus BuzzBallz en las redes sociales durante el torneo.