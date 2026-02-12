Thomas Tuchel prolongará su estancia en Inglaterra y firmará un nuevo contrato hasta 2028.

Sin embargo, se han planteado dudas sobre su futuro antes de que consiga su primer trofeo. Dado que su contrato actual expira en verano, se ha especulado con su regreso a los banquillos nacionales. El técnico de 52 años es uno de los candidatos que baraja el Manchester United para sustituir a Rubén Amorim, con Michael Carrick al frente del equipo de forma interina por el momento.

El Tottenham, que ha despedido a Thomas Frank, también se ha mostrado interesado, mientras que el Real Madrid es otro equipo de peso que actualmente cuenta con un entrenador interino, Álvaro Arbeloa, que ha sustituido a Xabi Alonso. Se está cuestionando si Pep Guardiola seguirá en el Manchester City la próxima temporada y si Luis Enrique aceptará nuevas condiciones en el PSG.

La Federación Inglesa de Fútbol es consciente de esos rumores y está tomando medidas para garantizar que Tuchel siga al frente del equipo en el futuro. El diario The Times informa de que se ha llegado a un acuerdo para la celebración de la Eurocopa de 2028 en Inglaterra.