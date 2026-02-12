Getty
Thomas Tuchel prolongará su estancia en Inglaterra y firmará un nuevo contrato hasta 2028.
¿Cuándo expira el contrato actual de Tuchel con Inglaterra?
El exentrenador del Chelsea, el Bayern de Múnich y el París Saint-Germain, Tuchel, se hizo cargo de la selección inglesa en enero de 2025, tras haber aceptado el cargo unos meses antes. Su contrato inicial era relativamente corto y le permitiría completar un ciclo de Copa del Mundo.
Se logró un progreso impecable en la clasificación para la fase final de 2026, y los Tres Leones se consideran uno de los favoritos para alzarse con la corona mundial en suelo norteamericano. Tuchel tiene la misión de poner fin a 60 años de sufrimiento internacional para la selección masculina de Inglaterra.
Tuchel vinculado con el Manchester United, el Tottenham y el Real Madrid
Sin embargo, se han planteado dudas sobre su futuro antes de que consiga su primer trofeo. Dado que su contrato actual expira en verano, se ha especulado con su regreso a los banquillos nacionales. El técnico de 52 años es uno de los candidatos que baraja el Manchester United para sustituir a Rubén Amorim, con Michael Carrick al frente del equipo de forma interina por el momento.
El Tottenham, que ha despedido a Thomas Frank, también se ha mostrado interesado, mientras que el Real Madrid es otro equipo de peso que actualmente cuenta con un entrenador interino, Álvaro Arbeloa, que ha sustituido a Xabi Alonso. Se está cuestionando si Pep Guardiola seguirá en el Manchester City la próxima temporada y si Luis Enrique aceptará nuevas condiciones en el PSG.
La Federación Inglesa de Fútbol es consciente de esos rumores y está tomando medidas para garantizar que Tuchel siga al frente del equipo en el futuro. El diario The Times informa de que se ha llegado a un acuerdo para la celebración de la Eurocopa de 2028 en Inglaterra.
Tuchel disfruta de la vida en el fútbol internacional
Tuchel ya había dejado la puerta abierta a las negociaciones, tras expresar su satisfacción con la gestión internacional. Ha declarado: «Tras muchos años en el fútbol profesional y en clubes, sé lo que me hace feliz y lo que saca lo mejor de mí. Me siento revitalizado y me encanta trabajar con los jugadores y estar cerca de la Premier League. También soy consciente del apoyo y la confianza que se me brinda».
Se dice que la FA «considera que retener a uno de los mejores entrenadores del mundo es un gran logro, especialmente cuando los puestos más importantes en los clubes están vacantes o a punto de estarlo». Han visto a jugadores destacados, como el capitán Harry Kane y el centrocampista del Arsenal Declan Rice, hablar «con entusiasmo» de Tuchel.
Inglaterra ya tiene antecedentes en lo que respecta a la renovación de contratos antes de la celebración de un Mundial, ya que en 2010 se adoptó un enfoque similar con Fabio Capello. Se considera que Tuchel es más adecuado para la planificación a largo plazo.
Empate en la Liga de Naciones y camino hacia el Mundial: Inglaterra en 2026
El jueves estará presente en el sorteo de la Liga de Naciones en Bruselas. Inglaterra se encuentra en el bombo tres y se enfrentará a uno de los cabezas de serie: Portugal, Francia, España o Alemania. La competición dará comienzo en septiembre y la final se disputará el próximo verano.
The Times afirma que «ganarla es una de las ambiciones de Inglaterra y querer que Tuchel se encargue de ello es otro factor que tiene en cuenta la FA». Sin embargo, «se le juzgará por su historial en los grandes torneos, especialmente en la Copa del Mundo». Inglaterra tiene previstos partidos amistosos con Uruguay y Japón en marzo.
A continuación, se enfrentará a Nueva Zelanda y Costa Rica en los partidos previos al Mundial que se disputarán en Florida, antes de trasladarse a una base de entrenamiento en Kansas City. Su lucha por el título mundial comenzará contra su rival del Grupo L, Croacia, en Dallas el 17 de junio. A continuación, se enfrentará a Ghana en Boston el 23 de junio y a Panamá cuatro días después en Nueva Jersey.
