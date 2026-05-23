Thomas Tuchel podría ser DESPEDIDO si Inglaterra no gana el Mundial, tras la dura crítica de un exdelantero que tilda la convocatoria de «equipo B»

Las repercusiones del primer anuncio de la convocatoria de Tuchel para el Mundial siguen resonando en el mundo del fútbol, con Deeney a la cabeza de las críticas contra el exentrenador del Chelsea. En su columna para The Sun, el exdelantero del Watford expresó su incredulidad ante el talento que se ha quedado en Londres mientras los Tres Leones se preparan para el escenario mundial. «Para ser una nación con talento de primera categoría, parece que vamos a enviar un equipo de segunda al Mundial», escribió Deeney. «Thomas Tuchel tiene sus principios totalmente confusos y ha seleccionado una plantilla que, si no vuelve con el trofeo, debería ser motivo de despido».

Lo que más le molesta es la falta de coherencia en los criterios de convocatoria: «¿Estamos eligiendo por reputación o por forma y minutos jugados? La presencia de Jarell Quansah sugiere lo segundo, pero la de John Stones hace pensar que volvemos a los grandes nombres. ¿Qué es?».



