Además, según se informa, el Nottingham Forest está evaluando el futuro de Oliver Glasner, mientras que Matthias Jaissle atraviesa dificultades en el Newcastle. Michael Carrick sigue bajo la lupa en el Manchester United después de que el equipo no haya ganado ninguno de sus últimos seis partidos. Sin embargo, si el United decide hacer un cambio, es probable que el club busque un sustituto con experiencia en lugar de Barry. Antonio Conte suena con fuerza para ocupar el banquillo de Old Trafford, al igual que el entrenador del Brighton, Fabian Hurzeler, y el exseleccionador de Alemania Julian Nagelsmann. El baile de entrenadores sigue así en marcha en toda la competición.