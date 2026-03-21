Thomas Tuchel NO se ha puesto en contacto con Trent Alexander-Arnold por su exclusión de la selección inglesa, un día después de su sonada ruptura con su novia

Las preocupaciones de Tuchel sobre Alexander-Arnold no son nada nuevo. Ya las expresó públicamente el pasado mes de mayo, señalando la debilidad defensiva que, en su opinión, podría salir cara en los partidos de competición.

«Veo que a veces se apoya demasiado en sus contribuciones ofensivas y no pone tanto énfasis en la disciplina y el esfuerzo defensivos», dijo Tuchel en aquel momento. «Cuando hablamos, especialmente, de la fase de clasificación y luego de los torneos, un solo error defensivo, un solo momento en el que no estás al 100 % concentrado, puede ser decisivo, puede ser el momento en el que haces las maletas y te vas a casa».

Es una valoración muy dura, y está claro que no ha cambiado a pesar del fichaje de Alexander-Arnold por el Real Madrid y de sus impresionantes actuaciones en La Liga esta temporada. Sus 34 partidos con la selección inglesa incluyen solo una aparición en la fase de grupos del Mundial de 2018 contra Bélgica y una breve actuación de 33 minutos en Catar 2022. A pesar de toda su calidad, nunca ha conseguido afianzarse como titular bajo las órdenes de ningún seleccionador de Inglaterra, y Tuchel no parece estar más cerca de cambiar eso.