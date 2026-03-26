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Thomas Tuchel lanza una contundente advertencia sobre la «presión» a Cole Palmer en medio de la «gran competencia» por el puesto de número 10 de Inglaterra en el Mundial
Tuchel exige más a la estrella del Chelsea
Tuchel ha dejado claro que Palmer tendrá que luchar para asegurarse un futuro a largo plazo en el once inicial de Inglaterra. El jugador de 23 años ha sufrido una temporada irregular debido a una lesión recurrente en la ingle, lo que le ha limitado a solo 25 partidos en todas las competiciones esta temporada. El seleccionador de los Tres Leones cree que ahora recae toda la presión sobre el jugador del Chelsea para que traslade su buen rendimiento en el club al ámbito internacional y demuestre su buen estado físico.
En declaraciones previas al partido amistoso internacional de Inglaterra contra Uruguay de mañana, Tuchel se explayó sobre los retos a los que se enfrenta la estrella del Chelsea. «Sinceramente, tiene que demostrarlo porque tenemos más pruebas sin él que con él, así que la presión recae sobre él», explicó Tuchel. «Ha tenido una temporada difícil, pero también ha pasado por una racha complicada con la selección. Solo estuvo disponible para nosotros en una ocasión y, cuando lo estuvo, decidimos mantener la misma plantilla, por lo que hay mucha competencia por su mejor posición, la de número 10. Lo intenta de verdad».
- AFP
Datos sobre lesiones físicas y recuperación
El seleccionador de Inglaterra señaló que el rendimiento físico de Palmer se había visto mermado a principios de temporada, lo que afectó a su movimiento natural y a su explosividad. A pesar de estas dificultades, ha logrado sumar 10 goles y tres asistencias en todas las competiciones con el Chelsea esta temporada.
«Últimamente hemos visto buenos datos; le vi en directo contra el Arsenal y, por primera vez en mucho tiempo, tuve la sensación de que su zancada había vuelto a su longitud original», dijo Tuchel. «Antes sentía que no estaba suelto y que la zancada no era lo suficientemente larga, que le faltaba aceleración y que el movimiento no era fluido. Me han comentado tanto él como el Chelsea que sintió que durante este partido estuvo mucho, mucho mejor. También cuajó un partido muy sólido contra el Aston Villa, con un enorme esfuerzo físico que pudimos ver, y ese fue el primer paso».
Intensidad del entrenamiento e integración en la plantilla
A pesar de la severa advertencia sobre la competencia, a Tuchel le ha animado la actitud de Palmer durante las últimas concentraciones de entrenamiento. Se ha visto al entrenador compartiendo varios momentos cordiales con el centrocampista, lo que sugiere que, aunque los estándares de rendimiento son altos, la relación personal sigue siendo sólida.
«Cuando le abrazo, eso significa que está sonriendo; de lo contrario, no recibiría un abrazo», dijo Tuchel. «Está de buen humor, es abierto, se comunica y está demostrando su calidad. Está muy comprometido y estos son pasos muy importantes para demostrar su rendimiento, integrarse en el grupo y establecer vínculos dentro del mismo, por lo que tendrá su oportunidad en los próximos partidos».
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No habrá «plato de plata» para el número 10
Dada la gran variedad de opciones en el puesto de número 10 con las que cuenta Inglaterra, entre las que se encuentran Jude Bellingham, Morgan Rogers y Phil Foden, Tuchel insiste en que la reputación no determinará la selección. Las señales físicas de la recuperación de Palmer son un indicio positivo, pero el entrenador espera una ética de trabajo implacable si la estrella del Chelsea quiere desempeñar un papel protagonista en el Mundial.
«El rendimiento físico coincide con la impresión que teníamos de que le faltaba algo, pero ahora ha recuperado toda su confianza y lo vemos en los entrenamientos. No se está echando atrás ni se está conteniendo», añadió Tuchel. «Eso es lo que queríamos. Hemos tenido cuatro sesiones de entrenamiento y tiene que darlo todo. No puede contenerse. Tiene que entender que lucha por su puesto y que no le vamos a regalar nada a nadie en bandeja de plata. Lo ha hecho de una manera muy buena, exactamente como debía».