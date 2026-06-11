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Thomas Tuchel insta a Elliot Anderson, estrella inglesa del Mundial, a «mantener la humildad» ante los rumores de un fichaje récord con el Manchester City
Tuchel insiste en que Anderson lo tiene todo
Tuchel elogió a Anderson como un talento completo, pese a los rumores de un fichaje multimillonario. Desde su debut internacional en septiembre, el centrocampista se ha vuelto clave para la selección inglesa de cara al Mundial 2026.
Tras la victoria de Inglaterra 3-0 sobre Costa Rica en un amistoso, Tuchel lo elogió: «Es un jugador de primer nivel; no hay más que decir, lo tiene todo. Estoy contento de que esté con nosotros a este nivel y es un jugador clave».
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El Manchester City está a punto de cerrar un fichaje que batiría el récord británico.
Según The Athletic, Forest ha rechazado una segunda oferta multimillonaria del City por Anderson. La última oferta del Etihad Stadium ascendía a un récord garantizado en el Reino Unido de 106 millones de libras, con complementos que podrían elevar el paquete hasta 120 millones. Pese a las astronómicas cifras, el Forest no autorizará la venta a menos que el acuerdo supere los 125 millones que el Liverpool pagó por Alexander Isak el verano pasado, récord de la Premier League.
Pese a ello, Tuchel asegura que el precio no afectará a la mentalidad del jugador. Al preguntarle por la oferta del City, el seleccionador inglés respondió: «¡Sin comentarios! No parece afectado. Ha sido una actuación increíble, así que todo va bien».
Mantener la humildad en medio del revuelo
Tuchel solo quiere que Anderson mantenga la personalidad que lo llevó al éxito. El técnico alemán confía en que, si ficha por el Etihad Stadium, el jugador de 23 años conserve su equilibrio mientras se prepara para el torneo más importante de su carrera.
Sobre las especulaciones y las millonarias cifras, Tuchel agregó: «Incluso si —y digo si— se concreta el traspaso, ojalá siga siendo el mismo. Si se concreta, no se convertirá de la noche a la mañana en otro jugador. La gente lo presionará, pero solo cambiará de club; las reglas son las mismas. Ojalá siga siendo el mismo: humilde, decidido y ambicioso».
- AFP
Sin distracciones en la concentración de Inglaterra
A pocos días del debut mundialista ante Croacia, Tuchel destaca la concentración de Anderson y sus compañeros. Aunque jugadores como Anthony Gordon, recién fichado por el Barcelona, ya han dado pasos importantes, el técnico asegura que el grupo está totalmente comprometido con la tarea en Norteamérica.
«No quiero entrar en detalles sobre si es un impulso o no; en el campo de entrenamiento no veo distracciones, solo compromiso total», añadió Tuchel sobre Anderson. Sobre el fichaje de Gordon por el Barça, añadió: «Este paso le ha dado un subidón de confianza, pero espero que no cambie su estilo de juego, porque estoy muy seguro de que eso es lo que el Barcelona espera de él».