Tuchel elogió a Anderson como un talento completo, pese a los rumores de un fichaje multimillonario. Desde su debut internacional en septiembre, el centrocampista se ha vuelto clave para la selección inglesa de cara al Mundial 2026.

Tras la victoria de Inglaterra 3-0 sobre Costa Rica en un amistoso, Tuchel lo elogió: «Es un jugador de primer nivel; no hay más que decir, lo tiene todo. Estoy contento de que esté con nosotros a este nivel y es un jugador clave».