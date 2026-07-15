La relación entre el entrenador alemán y su estrella en el centro del campo está bajo la lupa desde que la madre de Tuchel calificara el verano pasado algunas de las excentricidades de Bellingham sobre el terreno de juego como «repulsivas». Aunque luego llegó una disculpa, la tensión resurgió tras la victoria de Inglaterra 2-1 en la prórroga de los cuartos de final contra Noruega. A pesar de la victoria, Tuchel admitió que «no estaba contento con el rendimiento del equipo», lo que llevó a Bellingham a pedir más positividad.

Al día siguiente, el seleccionador se reunió con la plantilla para aclarar la situación y preparar la semifinal contra Argentina. «Me pregunto quién exagera estas cosas. No hay nada que exagerar; si se hace, es en los medios», declaró Tuchel a talkSPORT.