Thomas Tuchel habla sobre Harry Kane tras la decepción del capitán de Inglaterra en el empate contra Ghana

Las estadísticas del partido del martes son desalentadoras para el capitán de Inglaterra. Asfixiado por un bloque defensivo muy retrasado orquestado por Carlos Queiroz, Kane tuvo dificultades para ejercer una influencia real contra Ghana. Según Opta, solo registró 19 toques, su cifra más baja jamás registrada en un partido de un gran torneo con la selección inglesa tras disputar los 90 minutos completos. La falta de apoyo fue evidente, pues las estrellas creativas de Inglaterra vieron bloqueados sus caminos una y otra vez. Kane encontró una breve ocasión al final, pero remató por encima del larguero.

Al analizar el ahogo táctico y el fallo final, el seleccionador alemán comentó: «No participó tanto como nos hubiera gustado, pero el campo estaba muy estrecho. Nuestros dos centrales iniciaban el juego y, en la práctica, éramos ocho contra diez. Era difícil encontrar espacios. Las pocas ocasiones que tuvo fueron mala suerte. La última suele ser gol y nos habría dado una victoria merecida».

Sin pases y sin acierto en su única ocasión, su escasa participación hizo pensar si debió ser sustituido al final.