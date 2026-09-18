Al explicar el motivo de sus regresos durante su rueda de prensa de anuncio de la convocatoria, el seleccionador señaló su sobresaliente inicio de la temporada 2026-27, con los cuatro goles de Palmer en seis partidos con el Chelsea y la versatilidad táctica de Alexander-Arnold en el Real Madrid como principales argumentos de que merecían una vuelta inmediata.

Sobre la convocatoria del dúo, Tuchel dijo: «Han empezado bien la temporada. Nunca hicieron nada mal. Simplemente elegimos a otros jugadores. Así que ahora es una nueva competición, algunos jugadores, algunas posiciones tienen más lesiones, otras tienen menos lesiones. Pero Cole ha tenido el inicio que siempre ha tenido, ha recuperado sus cifras, ha recuperado sus asistencias, ha recuperado sus goles decisivos, por eso está en la convocatoria. Creo que tiene algo que demostrar y lo mismo pasa con Trent».

Al aclarar el papel táctico previsto para Alexander-Arnold, el exentrenador del Chelsea añadió: «Nunca salió de la lista, nunca dejó de ser seleccionable para nosotros y esta es su oportunidad de demostrarlo, de venir a la concentración y ser la mejor versión de sí mismo. Ha empezado bien en dos posiciones con el Real Madrid y viene con nosotros como lateral derecho».