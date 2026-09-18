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Thomas Tuchel explica las convocatorias de Trent Alexander-Arnold y Cole Palmer al dar la lista de Inglaterra para la Nations League
Las estrellas clave se redimen
Ambos jugadores se vieron obligados a seguir el Mundial desde casa en verano después de que Tuchel prescindiera de ellos en favor de otras opciones. Palmer se quedó fuera tras una campaña marcada por los contratiempos, en la que una lesión en la ingle coincidió con el décimo puesto del Chelsea, mientras que Alexander-Arnold no jugaba con su selección desde junio de 2025. Sin embargo, el resurgir de Palmer bajo las órdenes de Xabi Alonso y el impresionante inicio del defensa en España han allanado el camino para sus regresos internacionales.
- Every Second Media
El seleccionador alemán elogia la forma física
Al explicar el motivo de sus regresos durante su rueda de prensa de anuncio de la convocatoria, el seleccionador señaló su sobresaliente inicio de la temporada 2026-27, con los cuatro goles de Palmer en seis partidos con el Chelsea y la versatilidad táctica de Alexander-Arnold en el Real Madrid como principales argumentos de que merecían una vuelta inmediata.
Sobre la convocatoria del dúo, Tuchel dijo: «Han empezado bien la temporada. Nunca hicieron nada mal. Simplemente elegimos a otros jugadores. Así que ahora es una nueva competición, algunos jugadores, algunas posiciones tienen más lesiones, otras tienen menos lesiones. Pero Cole ha tenido el inicio que siempre ha tenido, ha recuperado sus cifras, ha recuperado sus asistencias, ha recuperado sus goles decisivos, por eso está en la convocatoria. Creo que tiene algo que demostrar y lo mismo pasa con Trent».
Al aclarar el papel táctico previsto para Alexander-Arnold, el exentrenador del Chelsea añadió: «Nunca salió de la lista, nunca dejó de ser seleccionable para nosotros y esta es su oportunidad de demostrarlo, de venir a la concentración y ser la mejor versión de sí mismo. Ha empezado bien en dos posiciones con el Real Madrid y viene con nosotros como lateral derecho».
Los puestos en el once requieren lucha
A pesar de la convocatoria de vuelta, la feroz competencia en la banda derecha hace que el seleccionador espere que el ex del Liverpool demuestre su valía en el campo de entrenamiento.
Defendiendo su decisión inicial de dejar fuera al defensa durante el verano, Tuchel subrayó: «[Necesita] rendir, eso es lo que hay. Es una competición y entiendo la pregunta porque no estuvo con nosotros en el Mundial. Confiamos en otros jugadores».
Cuestionando la determinación del lateral para recuperar un puesto habitual, concluyó: «Sigo manteniendo esta decisión y ahora es el momento de luchar por su puesto. Él siempre dijo que está preparado para pelear, siempre dijo que está dispuesto a luchar por su puesto, especialmente por Inglaterra, así que depende de él demostrarlo y es más que bienvenido en la concentración. Tenemos una concentración larga y estoy seguro de que dará la cara».
- (C)Getty Images
Se avecina una exigente campaña otoñal
Inglaterra afronta una prueba inmediata contra la campeona del mundo, España, el sábado 26 de septiembre, antes de viajar a Chequia tres días después. Su exigente calendario continúa con una visita a Croacia el 3 de octubre, seguida del partido de vuelta en casa contra los checos el 6 de octubre. Ese arranque de altura ante España ofrece una referencia instantánea para comprobar si ambas estrellas, de vuelta en la convocatoria, están preparadas para el máximo nivel internacional.
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