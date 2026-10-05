Thomas Tuchel explica la baja de Ezri Konsa con Inglaterra en medio del temor del Arsenal por una lesión

El seleccionador de Inglaterra confirmó que Konsa ha abandonado la concentración internacional tras la victoria por 7-0 sobre Croacia en Rijeka. El defensa ya se había perdido por lesión el triunfo ante Chequia en Praga, pero fue considerado lo bastante apto como para participar en la goleada a Croacia. Sin embargo, ahora ha sido liberado para recibir atención especializada en su club, mientras Inglaterra prepara su próximo partido en Wembley.

Tuchel entró en detalles sobre la naturaleza de la lesión y explicó que el exjugador del Aston Villa ya estaba gestionando un problema incluso antes de incorporarse a la selección. «La historia son dos historias diferentes: Ezri sintió molestias cuando llegó a la concentración, jugó con molestias contra España y empeoró un poco», explicó Tuchel durante una rueda de prensa.